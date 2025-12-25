凱特王妃與夏洛特公主合奏鋼琴 聖誕特別節目中驚喜登場

英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）炮製聖誕驚喜，在一段預先錄製的影片中合奏鋼琴，為聖誕頌歌活動獻上一曲。

畫面中，43歲的凱特與10歲的女兒夏洛特，在溫莎城堡內廳聯袂演奏蘇格蘭作曲家厄蘭·庫珀（Erland Cooper）的作品《霍爾姆之聲》（Holm Sound），母女倆並肩而坐，凱特僅使用左手彈奏，夏洛特則全神貫注地用右手彈奏。

合奏片段剪輯在英國ITV1及流媒體平台ITVX，在當地時間平安夜晚上播出，成為凱特親自策劃的聖誕特別節目《共度聖誕》（Together at Christmas）的影場片段。

這首作品由庫珀為其母親創作，母親名字恰巧也是夏洛特，作曲靈感源於自然與人與人之間的深層聯結，與凱特長期倡導的社區關懷與心理健康理念高度契合。錄制當天，庫珀本人亦親臨現場，見證王室母女對作品的真摯詮釋。畫面中的凱特神情專注，夏洛特坐姿端正、指法穩健，兩人默契十足。

該片段還配以12月5日威斯敏斯特教堂聖誕頌歌儀式當日的現場畫面，披露了王室家庭的溫馨互動。其中一張顯示凱特在教堂內，協助七歲幼子路易托穩點燃的蠟燭，另一手緊握節目單，母子低聲交談，路易臉上掛著調皮笑容。