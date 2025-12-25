美國對歐洲5人實施簽證禁令 歐盟、法德齊聲譴責

美國於周二對5名歐洲公民實施簽證禁令，包括法國前歐盟委員、數碼服務法（DSA）主要推手之一布雷東（Thierry Breton），華府指控相關人士打擊網上仇恨言論及虛假資訊時，實際上「審查言論自由」，並透過繁複監管不公平針對美國科技巨頭，事件引發歐盟、法國及德國強烈不滿。

歐盟委員會發言人表示，歐方「強烈譴責美國的決定」，強調言論自由是歐洲的基本權利，亦是與美國共同秉持的核心價值。發言人指出，歐盟將向華府尋求解釋，並保留「迅速而果斷回應」的權利。

法國總統馬克龍亦就事件發聲，指已與布雷東通話，感謝其為歐洲所作貢獻，強調法國會捍衛歐洲自主與公民自由。

德國司法部則表示，兩名遭制裁的德國公民獲得政府「全力支持與聲援」，形容美方行動「不可接受」，並指出打擊非法網絡仇恨言論屬德國及歐洲的憲法秩序範疇，「不是由華盛頓來決定」。

被制裁人士除布雷東外，還包括英國「反數碼仇恨中心」行政總裁艾哈邁德（Imran Ahmed）、德國非牟利組織HateAid的兩名高層，以及全球虛假資訊指數（GDI）共同創辦人之一。

布雷東在社交平台X發文反問：「麥卡錫式的獵巫行動回來了嗎？」他曾是歐盟《數碼服務法》的主要設計者，該法要求科技平台加強打擊仇恨言論、兒童性侵內容及非法資訊，但一直遭特朗普政府批評，指其限制言論自由，並針對美國企業。

早前公布的美國國安戰略文件，已警告歐洲正面臨「文明消失」風險，並批評其防務、移民及監管政策。相關言論亦促使歐洲多國重新審視對美國科技及防務依賴。