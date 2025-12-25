莫斯科爆炸釀3死包括兩名警員 事發地點鄰近俄軍高級將領遇襲現場

俄羅斯首都莫斯科發生爆炸事件，造成至少3人死亡，其中包括兩名交通警察。俄羅斯調查委員會表示，事件發生於市內葉列茨卡婭街（Yeletskaya Street），當局已就案件展開刑事調查。

調查委員會指出，兩名交通警察當時在一輛警車附近發現一名「可疑人士」，上前準備截查時，對方引爆一枚爆炸裝置。俄媒報道指，第三名死者為涉事疑犯，但官方暫未正式確認其身份。

調查委員會發言人彼得連科（Svetlana Petrenko）在Telegram發聲明稱，當局正就「企圖謀殺交通警察」立案調查。俄羅斯媒體其後確認，兩名殉職警員分別為24歲的克利馬諾夫（Ilya Klimanov）及25歲的戈爾布諾夫（Maxim Gorbunov）。

事件發生地點接近周一另一宗爆炸案現場。當日，一名俄軍高級將領、陸軍中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）在莫斯科遭汽車炸彈襲擊身亡。當局表示，該炸彈被安置於汽車底部。薩爾瓦羅夫為俄軍作戰訓練部門主管，是近一年內在莫斯科遭炸彈襲擊身亡的第三名軍方高層。

烏克蘭軍事情報部門（HUR）消息人士向英國廣播公司（BBC）表示，涉案者為當地居民，行動目的是表達對克里姆林宮政策的不滿，並指疑犯向警車內投擲爆炸物，引發爆炸。事件中有另外兩人受傷。

相關新聞：莫斯科汽車爆炸殺死俄將領

當地居民向路透社表示，事發時聽到巨大爆炸聲，形容情況與早前將領遇襲事件相似。

俄羅斯方面早前曾指控烏克蘭涉及將領被殺事件，但未提供證據；烏方亦未承認與任何一宗爆炸案有關。目前仍未清楚兩宗爆炸是否存在關聯。