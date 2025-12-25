Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長崎核爆受害者團體抗議「日本擁核」言論　促政府堅守無核三原則

更新時間：00:35 2025-12-25 HKT
發佈時間：00:35 2025-12-25 HKT

日本長崎多個核爆受害者團體周二（24日）舉行記者會，抗議日本首相官邸一名高級官員早前有關「日本應擁有核武器」的言論，形容相關說法不可接受，並呼籲政府堅守「無核三原則」。

據日本共同社報道，長崎4個核爆受害者團體代表當日發表聯合聲明指出，「日本擁核論」是踐踏核爆受害者在苦難中走過的近80年歷程，不可接受。聲明呼籲日本政府堅持不製造、不持有、不引進核武器的無核三原則，並檢討依賴核威懾的安全保障政策。

長崎核爆受害者團體抗議「日本擁核」言論　促政府堅守無核三原則。路透社資料圖片
長崎縣和平運動中心核爆受害者聯絡協議會負責人川副忠子表示，有關言論可能令日本成為被國際社會疏遠的國家，要求日本首相高市早苗摒棄「日本擁核論」主張。另一受害者團體負責人田中重光則強調，絕不容許日本成為核武器的加害國，必須及早遏止相關趨勢。

相關新聞：匿名日官提擁核武 官方重申堅持非核三原則

報道指出，日本首相官邸一名負責安全保障政策的高官於本月18日公開聲稱「日本應擁有核武器」，言論一出即引發輿論及多方批評。

 

 

