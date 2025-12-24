Call of Duty | 知名遊戲創作者贊佩拉車禍身亡 終年55歲

知名射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）共同創作者贊佩拉（Vince Zampella）車禍身亡，終年55歲。

贊佩拉車禍身亡。Instagram@battlefield

贊佩拉的死訊由電玩開發商龍頭藝電（Electronic Arts）證實，車禍地點位於加州洛杉磯的一條高速公路，當時贊佩拉正駕駛法拉利跑車與另一人外出，車輛因不明原因偏離車道，撞上混凝土護欄後起火，與贊佩拉同行人士亦宣告不治。

贊佩拉1990年代以射擊遊戲設計師身份踏入業界，被視為第一人稱軍事射擊遊戲類型的重要創新者。他2002年共同創立Infinity Ward，2003年推出《決勝時刻》，之後其工作室被動視（Activision）收購。

贊佩拉在與動視關係緊張的情況下離開公司，2010年創立Respawn，該公司於2017年被藝電收購。在藝電任職期間，贊佩拉負責重振「戰地風雲」系列。今年他主導的「戰地風雲6」（Battlefield 6）曾創下銷售新紀錄。

