特朗普再揚言「必須得到格陵蘭」任命特使推進 馬克龍：堅定支持丹麥主權

美國總統特朗普再度就格陵蘭島問題作出強硬表態，強調美國「必須得到格陵蘭島」，並指此舉純屬國家安全考量，與當地礦產資源無關。相關言論隨即引發丹麥、歐盟及多國領袖強烈反彈，批評美方罔顧主權與國際秩序。

據新華社報道，特朗普周一在佛羅里達州海湖莊園向傳媒表示，美國需要格陵蘭島以確保國家安全，直言「我們必須得到格陵蘭島」。他批評丹麥未有為格陵蘭島投入足夠資源，亦未能提供充分軍事保護，又聲稱在格陵蘭島周邊海域，經常可見俄羅斯及中國船隻活動，形容情況令人憂慮。

特朗普同時宣布，已任命共和黨籍路易斯安那州州長蘭德里出任「美國格陵蘭島特使」。他指，相關構想並非由自己提出，而是蘭德里主動致電表達意願，並在通話中提及美國於19世紀初從法國購買路易斯安那領地的歷史，暗示領土擴張先例。

蘭德里其後在社交平台回應稱，將以志願身份為特朗普服務，並稱「讓格陵蘭島成為美國一部分」是其使命。

有關言論及任命即時引起丹麥與歐盟不滿。丹麥方面重申，格陵蘭島是丹麥的自治領地，其主權與領土完整不容置疑。歐盟亦表態支持丹麥立場，要求各方尊重現有國際法框架。

法國總統馬克龍亦在社交平台發文，強調法國堅定支持丹麥及格陵蘭島的主權，指出格陵蘭島屬於其人民，丹麥是其合法保障者，歐洲各國將共同表達聲援。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是全球最大島嶼，屬丹麥高度自治領地，防務及外交事務由丹麥政府負責，美國目前在當地設有軍事基地。事實上，特朗普自今年上任以來，多次公開表示希望「得到」格陵蘭島，甚至不排除以武力作為選項，相關言論屢次引發國際社會爭議與關注。