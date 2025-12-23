中國遊客︱8菜鳥德國登山遇險1重傷 按網上「虛擬」路線徒步出事

德國有8名年輕中國遊客組成的登山隊，在巴伐利亞州海拔1683米的佈雷赫斯皮茨峰北脊遇險，1人墜崖重傷，要直升機救出。警方指，登山隊按網上一條路線行走被困，但實際上該路線根本不存在。

解決翻譯問題始知被困位置

據德國媒體報道，21日下午約1時，巴伐利亞州的山地救援隊接到報警，但最初因語言障礙，無法了解具體情況。

8名缺乏正確裝備的中國遊客，在德國登山時受困遇險。Bergwacht Schliersee

直至警方解決翻譯問題後，才知道一隊中國遊客組成的登山隊，在佈雷赫斯皮茨峰北脊上，下山前往諾伊豪斯時遇險受困。

當地警方指，這支登山隊伍根據網上提供的登山線路進行徒步，但事實上網上標記的這條登山線路已經不存在，遇險期間，有1名登山隊員墜崖，頭部受到重傷。

山地救援隊立刻展開營救。由於地形複雜且有人員傷勢嚴重，救援計畫分兩路進行，救援隊安排一輛救援直升機首先營救受傷遊客，再派出一支由6名隊員組成的救援隊伍同步趕赴現場營救其餘被困人員。

救援隊批全無戶外裝備

第一批救援人員到達後，傷者接受了初步治療，待傷情穩定後，由救援直升機送往醫院進一步治療。其餘被困遊客由趕來營救的救援人員照料後，一同徒步下山。



有救援隊員指，登山隊全是約20歲的年輕人組成，穿著裝備完全不適合戶外登山，例如穿普通運動鞋、單薄的衣物，又沒有攜帶戶外防寒服裝。

救援隊發言人還證實，遊客們所選擇的這條網上提供的登山線路，確實早已無法通行。為了避免在山上迷路，山地救援隊建議遊客在規劃山區行程時始終使用最新地圖，必要時可對比多張地圖。

佈雷赫斯皮茨峰是登山愛好者的熱門目的地，它包含了多條徒步和滑雪路線，其獨特的金字塔形山體被認為是施利爾湖的標誌性山峰。這座山峰是巴伐利亞前阿爾卑斯山脈芒格福爾山脈的一部分。