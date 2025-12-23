Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國遊客︱8菜鳥德國登山遇險1重傷 按網上「虛擬」路線徒步出事

即時國際
更新時間：17:44 2025-12-23 HKT
發佈時間：17:44 2025-12-23 HKT

德國有8名年輕中國遊客組成的登山隊，在巴伐利亞州海拔1683米的佈雷赫斯皮茨峰北脊遇險，1人墜崖重傷，要直升機救出。警方指，登山隊按網上一條路線行走被困，但實際上該路線根本不存在。

解決翻譯問題始知被困位置

據德國媒體報道，21日下午約1時，巴伐利亞州的山地救援隊接到報警，但最初因語言障礙，無法了解具體情況。

8名缺乏正確裝備的中國遊客，在德國登山時受困遇險。Bergwacht Schliersee
8名缺乏正確裝備的中國遊客，在德國登山時受困遇險。Bergwacht Schliersee
8名缺乏正確裝備的中國遊客，在德國登山時受困遇險。Bergwacht Schliersee
8名缺乏正確裝備的中國遊客，在德國登山時受困遇險。Bergwacht Schliersee
8名缺乏正確裝備的中國遊客，在德國登山時受困遇險。Bergwacht Schliersee
8名缺乏正確裝備的中國遊客，在德國登山時受困遇險。Bergwacht Schliersee

相關新聞：馬爾代夫︱內地女「生理期」照潛水惹鯊魚咬 網民：自找麻煩︱有片

直至警方解決翻譯問題後，才知道一隊中國遊客組成的登山隊，在佈雷赫斯皮茨峰北脊上，下山前往諾伊豪斯時遇險受困。

當地警方指，這支登山隊伍根據網上提供的登山線路進行徒步，但事實上網上標記的這條登山線路已經不存在，遇險期間，有1名登山隊員墜崖，頭部受到重傷。

山地救援隊立刻展開營救。由於地形複雜且有人員傷勢嚴重，救援計畫分兩路進行，救援隊安排一輛救援直升機首先營救受傷遊客，再派出一支由6名隊員組成的救援隊伍同步趕赴現場營救其餘被困人員。

救援隊批全無戶外裝備

第一批救援人員到達後，傷者接受了初步治療，待傷情穩定後，由救援直升機送往醫院進一步治療。其餘被困遊客由趕來營救的救援人員照料後，一同徒步下山。

相關新聞：濟州漢拏山疑中國遊客隨地便溺  韓網民崩潰公審

有救援隊員指，登山隊全是約20歲的年輕人組成，穿著裝備完全不適合戶外登山，例如穿普通運動鞋、單薄的衣物，又沒有攜帶戶外防寒服裝。

救援隊發言人還證實，遊客們所選擇的這條網上提供的登山線路，確實早已無法通行。為了避免在山上迷路，山地救援隊建議遊客在規劃山區行程時始終使用最新地圖，必要時可對比多張地圖。

佈雷赫斯皮茨峰是登山愛好者的熱門目的地，它包含了多條徒步和滑雪路線，其獨特的金字塔形山體被認為是施利爾湖的標誌性山峰。這座山峰是巴伐利亞前阿爾卑斯山脈芒格福爾山脈的一部分。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
影視圈
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
2025-12-22 16:54 HKT
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
9小時前
75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵
75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵
即時娛樂
6小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
2025-12-22 17:41 HKT