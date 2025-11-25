濟州漢拏山疑中國遊客隨地便溺  韓網民崩潰公審

南韓濟州近日再度掀起對不文明旅客的強烈批評。一名當地登山客聲稱，日前在濟州島漢拏山國立公園目睹，一名疑似中國籍的女子指示年幼孩子在登山步道旁脫褲排便，事後未作清理便離去，行徑引起南韓網民譁然。

事件首先由《朝鮮日報》報道，該名登山客在漢拏山國立公園官網的舉報留言板發文，題為「在漢拏山隨便拉屎、大聲喧譁的中國人，要如何處置？」並附上兩張現場照片。

發文者指，他於9月30日重遊漢拏山城板嶽步道，發現外國遊客明顯增多，但中國籍遊客的行為最令他困擾。他其後在白鹿潭至杜鵑花避難所一帶，看見疑似中國籍女子抱著一名約六、七歲的孩童於花圃旁蹲地排便，擦拭後便逕自離開，糞便留於原處。

發文者批評，國立公園屬國家珍貴資產，理應好好保護，「必須要有人嚴正告知，若做出擾民行為，將會受到處罰。」

翻查報道，《中央日報》、《韓聯社》過往均曾報道過類似事件，包括今年10月有疑似中國籍旅客於濟州龍頭海岸替年幼孩子於海邊地面排便，並將用過的紙巾直接拋入海中；亦曾有人在濟州島乘坐巴士時抽煙，被司機制止後仍將煙頭扔出車窗。

更誇張的一宗發生於本月10日。《JTBC事件班長》報道，一對疑似中國籍男女竟在首爾景福宮神武門外圍石牆旁的草叢間公開排泄，被現場民眾拍下。據《每日經濟》統計，近期南韓已記錄至少四宗類似的「隨地便溺」旅客爭議，涉事者均被指為疑似中國籍遊客。

隨着旅遊復常，南韓輿論要求政府加強對外籍旅客的告示及管理，並呼籲旅客遵守當地公德與國立公園規範，以免破壞環境和影響南韓民眾觀感。

根據當地政府旅遊網頁介紹，漢拏山聳立於濟州島中央，海拔高1950公尺，是濟州島最具代表性的名山，以「雲漢可拏引也」(山高到可以抓住銀河)而得名「漢拏山」，又因自古傳說有神仙在此居住，被稱為「瀛州山」(傳說中的東海仙山)，與金剛山、智異山並稱為韓國的三神山。漢拏山分布著各種多樣化的植物，是極具學術研究價值的動植物寶庫，1966年10月被指定為天然紀念物。此外，以地質年齡來算，濟州島屬於新生代第4紀的火山島，至2萬5千年前仍有火山活動，而漢拏山周圍分布著386座寄生火山岳，形成獨特的風景。1970年3月，漢拏山被指定為國立公園。