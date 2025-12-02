Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬爾代夫︱內地女「生理期」照潛水惹鯊魚咬 網民：自找麻煩︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2025-12-02 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-02 HKT

鯊魚嗜血是常識，但有內地女在馬爾代夫明知自己「姨媽到（經期）」仍堅持潛水，結果引來鯊魚襲擊咬傷手部留一大洞。事主受創流血後仍只顧拍片，輕挑態度被網民鬧翻「不作不死」。

傷後以截肢開玩笑

網民「我愛藍色」11月22日分享短片，分享她在馬爾代夫潛水時被鯊魚咬傷的經歷。

相關新聞：馬爾代夫︱中國遊客接連溺斃 中使館急提醒：心存敬畏、著救生衣

「我愛藍色」透露，在上月21日以65美元報了一個當地出海團追海豚和觀看護士鯊。正值生理期的她，聲稱在網上查詢並諮詢專業人士得到「可以使用衛生棉條下水」的答覆，故照常潛水。

不過，當她第四次落水觀鯊時，卻被一條鯊魚襲擊，咬傷她右手後即鬆口游走。

從影片可見，「我愛藍色」被咬後右手留下多條傷痕及一個血洞。她估計，自己被咬可能與當時手上戴的銀色手鍊有關。

「我愛藍色」受傷後仍無視危險，遭友人提醒後才簡單包紮，即使同伴警告應正式就醫，以防傷口感染惡化，＠我愛藍色仍一副輕挑態度開玩笑「要截肢是從這邊嗎？」

據了解，傷者在簡單處理傷口後，仍然持續參加旅程落水拍片。

事件在網上成為熱門話題，網民批評她「姨媽到」仍潛水，還刻意游近護士鯊，血腥味刺激鯊魚發動攻擊引致被咬，「「生理期下水，這不就是五花肉蘸醬麽」、「她要截肢就是她自己的事」、「不作不死，沒啥好說的」。

對於被批評冒死搏流量，「我愛藍色」則解釋，受傷時不是很痛，「咬我的那一下還是嚇到了，但是手抽出來之後，就上水了」，「因為我自己也會判斷。如果當時鯊魚咬到我的血管，或者大動脈，又或者是咬到我的骨頭，那我肯定是很驚慌的」。

《紅星新聞》及《齊魯新聞》引述婦科醫生指，女性在生理期間不建議參與潛水等水中活動，因月經期間宮頸口輕微張開，加上免疫力下降，若接觸到海水中的細菌、微生物，容易引發感染。此外，鯊魚咬傷亦非單純表皮創傷，牙齒上攜帶大量細菌，若未即時處理，恐引發敗血症、蜂窩性組織炎，甚至脫臼、神經損傷等併發症。

 

