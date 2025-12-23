歐洲美女公主獨自駕機創歷史 西班牙王儲完成空軍首次單飛

20歲西班牙女王儲、有歐洲最美公主之稱的蕾奧諾公主（Princess Leonor）成功創造歷史，今年9月以空軍少尉身分進入空軍學院，歷經4個月密集訓練後，上周四（18日）正式駕駛訓練用的Pilatus PC-21教練機，完成首次單獨飛行，為將來成為三軍統帥做好準備。

西班牙王室近日公開一系列官方圖片，可見蕾奧諾身穿全套飛行裝備，包括重達7公斤、用於抵抗高G力的抗荷服，在起飛前親自簽署飛機技術紀錄簿，並仔細檢查機身。完成任務後，她與同袍一同慶祝，臉上難掩喜悅神情，也正式獲頒象徵飛行資格的「飛行之翼」。

為擔任三軍統帥作準備

蕾奧諾為了達成單飛資格，心須在穆爾西亞聖哈維爾空軍學院通過完整的理論課程、飛行模擬器操作，以及多次與教官同乘的訓練飛行，確保能獨立完成所有標準程序。

而訓練內容涵蓋飛行前簡報、航線規劃、檢查機體狀況、起飛與降落流程等，最終才獲准進行俗稱「放飛」的單飛任務。

軍校受訓4個月

除了飛行訓練，蕾奧諾的課程也包含海上求生演練、直升機跳海訓練、防護裝備操作，以及全面認識空軍與太空軍組織的運作。她也參與學校傳統儀式，包括在飛行員主保聖人「洛雷托聖母」慶典期間舉行的宣誓與升旗活動，高度融入軍校生活。

西班牙媒體《HOLA》指出，成功締造歷史的蕾奧諾，目前正在軍事訓練的第3階段，早前已完成陸軍及海軍訓練。隨著學期結束，她暫時返回馬德里的薩蘇埃拉宮，與家人共度聖誕假期。