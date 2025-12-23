Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

肥胖患者佳音 | 美FDA核准首款口服減重藥 Wegovy口服版明年初上市

即時國際
更新時間：13:03 2025-12-23 HKT
發佈時間：13:03 2025-12-23 HKT

美國食品及藥物管理局（FDA）周一（22日）批准Wegovy藥商諾和諾德（Novo Nordisk）開發的全球首款GLP-1口服版減肥藥物，預定明年1月上市。專家認為，這項具里程碑意義的決定可望造福更多肥胖及心血管患者，有助降低他們心臟病發、中風或死亡的風險。

研究顯示：平均減掉16.6%體重

研究顯示，服用25毫克諾和諾德口服semaglutide的患者，在64星期後平均減掉16.6%的體重；若將中途停藥者一併納入分析，平均減重幅度則為13.6%。諾和諾德預計於明年初推出首款針對肥胖症的GLP-1類口服治療藥物，活性成分與其明星注射針劑Wegovy相同，皆為司美格魯肽（semaglutide），特別適合有多種共病的肥胖或超重患者。

這家丹麥藥廠指出，從1月初開始，1.5毫克的起始口服劑量將在藥局和部分遠距醫療平台提供，月費優惠價為149美元（約1155港元）。

諾和諾德並未透露較高劑量的售價，但表示，屆時還會提供更多有關患者保險給付及省錢方案的資訊。

助降低心臟病、中風或死亡風險

諾和諾德表示，根據美國FDA核准標示，這款口服藥也獲准用於降低肥胖且患有心血管疾病成人發生心臟病、中風或死亡的風險。

諾和諾德美國營運執行副總裁摩爾（Dave Moore）接受CNBC訪問時表示：「我們多年來的研究發現，增加口服選項，確實能讓不同族群主動、積極考慮接受治療。我們最期待的，就是能夠給民眾更多選項，確保像我們推動針劑那樣，持續提升用藥取得便利性。」

目前美國境內有多少人使用GLP-1藥物、特別是用於減重，數字仍不明確。但根據健康政策研究組織凱撒家庭基金會（KFF）11月的民調，約每8位成人就有1人為減重或治療其他慢性病而使用GLP-1藥物。

 

