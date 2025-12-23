Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷蘭小鎮汽車衝向巡遊人群 至少9人受傷 警方未發現涉及蓄意行為

即時國際
更新時間：06:07 2025-12-23 HKT
發佈時間：06:07 2025-12-23 HKT

荷蘭東部赫爾德蘭省（Gelderland）小鎮努恩斯佩特（Nunspeet）周一晚上發生車輛撞向一群正觀看巡遊活動的人群，造成至少9人受傷，其中3人傷勢嚴重。警方表示，初步調查顯示事件屬意外，暫未發現涉及蓄意行為。

事故發生在晚上約6時30分，地點位於連接Steenzolder與Elburgseweg的迴旋處附近。據緊急服務部門表示，一輛私家車突然衝向路旁聚集的人群。有附近居民拍攝的片段顯示，涉事車輛高速駛向迴旋處，其後傳出碰撞聲及尖叫聲，車輛最終停在附近一片田地上。

當局派出至少6輛救護車及3支空中醫療團隊到場，另有大批消防及警員支援。警方封鎖現場，並以屏風遮擋傷者，讓醫護人員進行救治。

警方指，現階段未見任何故意衝撞的跡象。法新社
事件造成至少9人受傷，其中3人傷勢嚴重。法新社

警方指出，涉事車輛為一輛豐田Yaris，司機為居於當地的56歲女子。她在事故中受輕傷，現已被警方扣留調查。現場一名居民表示，意外後他即時走出住所協助救援，並相信傷者之中包括一名兒童。

警方替，事發時現場正舉行「Elburg Lichtjestour」年度巡遊活動，活動特色為裝飾燈飾的車隊在區內行駛，市民於路旁觀賞。主辦單位在事故後宣布取消餘下行程，並在社交平台表示，鑑於發生嚴重事故，活動將不再進行。

警方稱，調查仍在進行，現階段未見任何故意衝撞的跡象。

