法國里昂附近化工廠爆炸釀4傷 其中3人重傷 當局啟動緊急應變機制

法國東南部里昂東部羅訥省（Rhône）一間被列為高風險級別的化工廠，周一（22日）下午發生爆炸，至少造成4人受傷，其中3人傷勢嚴重。當局已啟動法國重大事故應變機制（Plan Orsec），事故現場火勢仍未完全撲滅。

法國羅訥省政府向法新社表示，爆炸發生於Elkem Silicones化工廠。該廠主要生產矽基材料，屬高風險級別設施。受傷者均為廠內員工，其中3人傷勢嚴重。

省政府指出，初步調查顯示，爆炸可能與氫氣有關。據《巴黎人報》引述消防部門消息，爆炸發生在廠內一個實驗室，並引發面積約600平方米建築物起火，火勢至今仍在處理中。當局強調，目前「未發現對公眾構成毒性風險」。不過，為確保安全，警方已在工廠周邊設立約1,700米的安全封鎖範圍。

法國東南部一間化工廠內一個實驗室發生爆炸。法新社

羅訥省政府表示，共派出84名消防員及32輛消防及救援車輛到場應對事故。網上流傳的影片顯示，事故現場冒出大量黑煙，鄰近快速公路清晰可見。受事件影響，位於工廠附近的A7高速公路已按省政府指示暫時封閉，以配合救援及安全部署。

此外，當局透過法國緊急警示系統向事發地區居民發出通知，要求他們在救援期間留在室內暫時避險。