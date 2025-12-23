特朗普委任格陵蘭特使　丹麥表達不滿將傳召美國大使

美國總統特朗普周日宣布，委任美國路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）出任格陵蘭特使，負責推動美國在格陵蘭的利益，再度引發丹麥及格陵蘭方面強烈反彈。

丹麥首相重申美國應佔領格陵蘭

格陵蘭屬丹麥自治領土，特朗普一直主張，美國應將資源豐富、具戰略地位的格陵蘭納入版圖，蘭德里亦公開支持相關構想。特朗普在社交平台Truth Social發文指，蘭德里「了解格陵蘭對美國國家安全的重要性」，將為盟友及全球安全推進美國利益。

不過，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）隨即發表聯合聲明，強調「不能吞併另一個國家，即使以國際安全為由也不行」，重申格陵蘭屬於格陵蘭人民，美國不應佔領當地。

朗普一直主張美國應將格陵蘭納入版圖。路透社

蘭德里其後在社交平台X發文感謝特朗普，指出任特使為「志願性質」，聲稱此舉不影響其州長職務，更直言目標是「令格陵蘭成為美國一部分」。

事件令美丹關係進一步緊張。特朗普政府周一宣布，暫停美國東岸5個大型海上風電項目的租約，其中兩個由丹麥國營能源企業沃旭能源（Ørsted）負責開發，被視為向哥本哈根施壓。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，將傳召美國駐丹麥大使，批評有關任命「完全不可接受」。格陵蘭總理尼爾森則指，美方最新宣布「不會改變任何事情」，強調格陵蘭的未來由當地人民自行決定。

格陵蘭人口約5.7萬，根據2009年協議有權宣布獨立，但經濟高度依賴漁業及丹麥補貼。該島位處歐洲與北美之間，為美國彈道導彈防禦系統的重要一環，其礦產資源亦被視為有助美國降低對中國供應的依賴。