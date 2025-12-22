英國家庭疑將祖母推上客機 聲稱只是「熟睡」 機組人員揭無生命跡象航班急返航

一班由西班牙馬拉加飛往英國蓋特威克機場的易捷航空（easyJet）航班，日前發生離奇事件。一名89歲英籍老婦被家人推着輪椅登機，家屬向機組人員表示她因身體不適及疲倦而「睡着了」，惟航機滑行準備起飛期間，機組人員懷疑她已無生命跡象，航班隨即折返停機位，並通知緊急部門處理。

家人稱老婦感「不適」及「疲倦」

外媒報道，該名老婦由多名家屬陪同登機，並被安排坐在機艙座位上。家屬向機場及機組人員表示，老婦只是感到不適及疲倦。然而，機艙人員在航機滑行期間發現異樣，通知機長後，航班立即返回停機坪。當地警方及民防人員登機檢查後，證實老婦已經死亡。

西班牙馬拉加機場一名英國老婦在航機滑行期間，被機組人員發現已無生命跡象，航機需要折返停機坪。法新社資料圖片

報道未有交代老婦的確切死亡時間，暫時未能確定她是在登機前抑或登機後離世。受事件影響，涉事航班延誤約12小時後，才重新安排起飛。

遺體運送回國費用高昂

易捷航空回應事件時表示，對乘客離世深表哀悼，並強調公司並非在知情情況下讓已故乘客登機。航空公司指出，該名乘客登機時曾出示醫療文件，當時亦顯示有生命跡象，事件對其他乘客造成不便，已提供必要協助。

有同機乘客表示震驚，形容該名老婦當時「看起來不像只是睡着」。根據一般航空規定，若旅客在海外去世，遺體需經特別程序安排運送回國，相關費用或高達數千英鎊。

事件目前未有人被捕，相關部門正進一步了解事件經過。