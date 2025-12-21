Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

隨機傷人｜法國男子持刀周圍走 遭警方擊斃

即時國際
更新時間：11:39 2025-12-21 HKT
發佈時間：11:39 2025-12-21 HKT

台灣日前發生隨機傷人慘劇，造成4人死亡。而在法國科西嘉島，昨日（20日）亦有一名男子持刀威脅路人及商家，最終遭到警方擊斃，所幸無造成人命傷亡。

警方於中午時分接報，稱一名男子在科西嘉島阿雅克肖市持刀意圖施襲，於是展開追捕行動，並在市中心發現男子下落，當時他手上仍持有刀具。

相關新聞：土耳其18歲少年扮納粹分子 直播街頭隨機斬傷7人｜有片

警員起初命令男子放下武器不果，用電擊槍亦未能成功制服，雙方僵持之際，男子突然持刀衝向警員，警員隨即開槍，導致男子當場身亡。

作案動機仍待調查

警方表示，一名警員在行動中手部受輕傷，刀手的作案動機尚不清楚。

法國內政部長努涅斯表示，由於聖誕節即將來臨，已下令加強公共巡邏，針對類似案件隨時保持最高警覺。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
16小時前
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
18小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
19小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
15小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
6小時前
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
7小時前
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
3小時前