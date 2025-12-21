隨機傷人｜法國男子持刀周圍走 遭警方擊斃

台灣日前發生隨機傷人慘劇，造成4人死亡。而在法國科西嘉島，昨日（20日）亦有一名男子持刀威脅路人及商家，最終遭到警方擊斃，所幸無造成人命傷亡。

警方於中午時分接報，稱一名男子在科西嘉島阿雅克肖市持刀意圖施襲，於是展開追捕行動，並在市中心發現男子下落，當時他手上仍持有刀具。

警員起初命令男子放下武器不果，用電擊槍亦未能成功制服，雙方僵持之際，男子突然持刀衝向警員，警員隨即開槍，導致男子當場身亡。

作案動機仍待調查

警方表示，一名警員在行動中手部受輕傷，刀手的作案動機尚不清楚。

法國內政部長努涅斯表示，由於聖誕節即將來臨，已下令加強公共巡邏，針對類似案件隨時保持最高警覺。