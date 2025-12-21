Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北極熊媽媽罕見收養非親生幼熊 半世紀研究僅13例

即時國際
更新時間：00:55 2025-12-21 HKT
發佈時間：00:55 2025-12-21 HKT

加拿大研究人員近日在北部追蹤野生北極熊時，記錄到一宗極為罕見的母北極熊收養一隻並非其親生的幼熊。相關情況於加拿大曼尼托巴省哈德遜灣西岸被發現，為當地近半世紀研究以來僅有的第13宗同類案例。

收養非親生幼熊十分罕見

涉事母熊約5歲，原本育有一隻約10至11個月大的幼熊。研究人員於每年一度的北極熊遷徙期間，在靠近丘吉爾鎮一帶觀察到該母熊，當時牠帶着兩隻幼熊同行，其中一隻已被研究人員標記，另一隻則沒有任何標記，顯示並非其親生後代。

極地保育組織「國際北極熊協會」（Polar Bears International）科學家麥考爾（Alyssa McCall）表示，北極熊收養非親生幼熊的情況十分罕見，科學界至今仍未完全了解背後原因，只知道發生頻率極低。她指出，在該地區近50年的研究中，科學家共追蹤約4,600隻北極熊，僅記錄到13宗收養行為。

目前兩隻幼熊健康狀況良好，預料將繼續與母熊生活至約兩歲半。法新社
研究人員透露，該母熊於今年春季離開育幼洞穴時，身邊只有一隻幼熊，並已被研究團隊捕捉及標記作長期觀察。至今年秋季再次被發現時，牠已帶同兩隻幼熊同行，顯示收養行為是在期間發生。

研究團隊暫時未能確定被收養幼熊的親生母熊去向，正透過基因樣本嘗試辨認其來源。加拿大環境與氣候變化部北極熊科學家理查森（Evan Richardson）指出，在氣候變化影響下，北極熊生存環境日益嚴峻，任何能提升幼熊存活機會的行為，對族群延續均屬正面。

研究顯示，野生北極熊幼體能成功成長至成年的機率僅約五成，但若能獲母熊照顧，其存活率會顯著提高。研究人員表示，今次觀察到的兩隻幼熊健康狀況良好，預料將繼續與母熊生活至約兩歲半。

該北極熊家庭將前往海冰區域，幼熊將在母熊帶領下學習捕獵海豹及獨立生存技能。理查森形容，有關畫面令人鼓舞，顯示北極熊在惡劣環境下仍展現出罕見的互助行為。

