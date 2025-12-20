Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英烘焙師批墨西哥麵包醜陋引民憤 出面道歉認缺乏尊重

即時國際
更新時間：17:46 2025-12-20 HKT
發佈時間：17:46 2025-12-20 HKT

墨西哥美食歷史悠久，但因為地處美洲，主食以玉米、豆類為主，與歐洲有些許不同。一名英國烘焙師早前直言墨西哥沒有麵包文化，又批評墨西哥白麵包醜陋，一時間引起大批墨西哥人憤慨。麵包師近日出面道歉，承認自己用詞不當。

批墨西哥無麵包文化

麵包師哈特（Richard Hart）是墨西哥城Green Rhino麵包店聯合創始人，亦是國際烘焙界知名人士。他在過去參加某節目時直言，墨西哥並沒有多少「麵包文化」，又指墨西哥人用「便宜、工業化製造的醜陋白麵包」製作三文治。

有關言論之後迅速在社交平台引起軒然大波。許多墨西哥人認為，言論反映了哈特對墨西哥輕蔑的態度，缺乏尊重之餘，也完全不符合事實，不僅冒犯了墨西哥整個麵包師群體，也冒犯了所有喜歡麵包的墨西哥人。

承認用詞不當

面對外界激烈批評，哈特近日在社交平台發表道歉聲明，承認自己用詞不當，未能對墨西哥及其人民表現出應有的尊重。

貼文稱：「自從我搬到墨西哥以來，我愛上了這裡的人與這座城市。然而，我的言語未能反映出這種尊重，在這個國家我是個客人，而我忘了應該如何行事。」

然而，許多墨西哥人對哈特的道歉並不買賬，認為道歉只是浮於表面，未能解決更深層次的文化權威問題。
 

