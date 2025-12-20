SHEIN售童顏性玩偶須核實顧客年齡 巴黎法院裁決免暫停營運

中國快時尚服飾銷售平台SHEIN（希音）因其平台出售外貌酷似兒童的成人性玩偶，遭法國政府調查。巴黎法院周五（19日）作出裁決，要求SHEIN實施年齡驗證機制，但法國政府要求其平台在法國全面暫停營運3個月則遭到法院駁回。法國政府表明，將會就這項裁決上訴。

巴黎法院裁定SHEIN須針對在其平台市集販售的所有成人產品，實施年齡驗證措施，若有任何違反，將處以1萬歐羅（約9萬港元）罰款。不過法院以「不符比例原則」為由，駁回法國政府提出SHEIN網站全面停止營運3個月的要求。

相關新聞：

SHEIN可繼續在法國營運。美聯社

SHEIN在被查出第三方賣家市集平台販售童顏性玩偶後，已經火速下架。法新社

SHEIN進軍巴黎百貨公司。路透社

已下架成人性玩偶產品

這項裁定在一定程度上，紓解SHEIN近來因這宗醜聞在法國受到的壓力。SHEIN發言人在裁定出爐後發聲明表示，該公司歡迎這項決定，將持續致力於與法國主管機關密切合作，持續改善控管流程；該公司仍舊首重保護法國消費者並確保遵守當地法規。

SHEIN於11月初遭法國「競爭、消費和反詐騙總局」（DGCCRF）查出，平台上販售擬似兒童模樣的成人性玩偶後，引起輿論嘩然，促使法國政府於同月5日啟動暫停該平台在法國營運的程序，直到符合法國法律和規範要求，同時也展開司法調查。

SHEIN在被查出第三方賣家市集平台販售童顏性玩偶後，已經火速下架，目前也已暫停該市集功能，但是販售自有品牌服飾不受影響。

曾3度遭法國開罰

法國反欺詐監管部門批評，SHEIN網站上架的部分性玩偶，不論造型與商品描述「無疑屬於兒童色情範疇」，涉嫌違反兒童色情法例，反欺詐監管部門已將此案移送檢察機關。

法國《巴黎人報》刊登其中一款玩偶照片，高約80厘米，打扮純真，抱着泰迪熊，商品說明帶有露骨的性暗示。

SHEIN總部位於新加坡，今年來已在法國3度被開罰，累計金額達1.91億歐羅（約17億港元），原因包括未遵守網絡cookie法規、廣告不實或提供誤導資訊，以及未揭露產品含塑膠微纖維等問題。