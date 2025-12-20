BNO｜英國擬提高永居門檻 工黨議員聯署促豁免20萬已移英BNO港人

英國政府正醞釀對移民政策進行重大改革，儘管內政部早前已澄清 BNO 港人「5+1」政策大框架維持不變，但擬議中提升永久居留權（ILR）申請門檻的消息，已在移英港人工體引發強烈不安。據英國《天空新聞》（Sky News）12月18日報道，34名工黨國會議員近日正式向政府發出聯署聲明，強烈呼籲內政部豁免約20萬名已移英 BNO 港人，以免違背當初的政治承諾。

憂衝擊 20 萬港人

最令移英港人感到憂慮的改革內容主要有兩項：第一，永久居留申請的英語能力要求將由現行的「中級」（B1）提升至「中高級」（B2）；第二，申請人必須在申請前的三至五年內，每年擁有至少 12,570 英鎊（約 13 萬港元）的年收入。

促新規定不具備追溯力

根據現行機制，首批透過 BNO 簽證移居英國的港人將於 2026 年 3 月起具備申請永久居留的資格。然而，新門檻的出現令不少人信心全失。工黨議員 James Naish 的一項調查顯示，若嚴格執行 B2 英語要求，在其訪問的 6,667 名 BNO 港人中，竟然僅有 8% 的家庭能完全符合條件，另有高達 43% 的家庭完全沒有成員能達標。

這批議員已聯署致函負責移民及公民事務的政務次官塔普（Mike Tapp），要求確保新規定不具備追溯力，特別是針對自 2021 年起透過 BNO 渠道來英的約 20 萬名港人。聯署信指出，這些港人面臨一個「令人擔憂的局面」，即在英國居住五年後可能因新設門檻而無法獲得永久居留權。

聯署人之一、資深工黨議員 Sarah Champion 表示，其選區內的 BNO 持有人對移民身份感到非常焦慮，這種政策上的不確定性已嚴重損害他們的心理健康。

弱勢群體首當其衝 議員促認可非金錢貢獻

議員們在信中特別提到，退休人士、殘疾人士、在校大學生以及家庭主婦等群體，根本無法達到最低薪資要求，這意味著他們可能被迫陷入無法轉為永居的困境。議員警告稱，對於這批港人而言，「回流香港並非一個可行的選擇」。

因此，議員建議內政部應認可其他形式的貢獻，例如義工服務、照顧者身份或擔任關鍵職位的工作，並應繼續認可在英國大學獲取的學位作為英語能力的證明。

目前，英國政府正就薪資門檻和語言要求進行公眾諮詢。工黨議員敦促政府在新年諮詢期結束前，必須盡快向憂心忡忡的港人社群提供明確的信息和寬減措施。