美派戰機空襲敘利亞ISIS據點 報復3三名美國公民遇害

為報復早前三名美國公民在敘利亞遇襲身亡，美軍於周五正式啟動代號為「復仇」的清剿行動，對極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）位於敘利亞境內的據點展開大規模空襲。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強硬表示，這並非戰爭的開始，而是對殺害「美國英雄」行為的嚴正復仇，強調在總統特朗普領導下，美方捍衛國民的意志絕不退縮。

出動F-15及阿帕奇 轟炸ISIS軍火庫

據五角大樓及敘利亞國務電視台消息，美軍出動了F-15戰機、A-10攻擊機以及AH-64阿帕奇攻擊直升機，精確打擊了位於代爾祖爾（Deir ez-Zor）、拉卡（Raqqa）農村地區，以及古城帕米拉（Palmyra）附近的傑貝勒阿穆爾山區。空襲目標包括ISIS的武器庫、指揮總部及發起襲擊的基地。一名美國官員向傳媒透露，這僅是行動的開始，預計未來幾天仍會有進一步打擊。

美軍在敘利亞遭疑「伊斯蘭國」槍手伏擊，3名美國人喪生，特朗普誓言報復。法新社資料圖片

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強硬表示，這並非戰爭的開始，而是對殺害「美國英雄」行為的嚴正復仇。法新社

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）隨後發表聲明指，特朗普總統早已承諾會為「殉職的英雄」復仇，目前的空襲正是兌現該承諾。特朗普日前亦親赴特拉華州多佛空軍基地，出席靈柩移送儀式，慰問遇難者家屬，場面肅穆。

是次軍事行動背景源於本月13日的一宗血腥襲擊。三名美方人員，包括兩名愛荷華州國民警衛軍成員托雷斯-托瓦爾（Edgar Brian Torres-Tovar）與霍華德（William Nathaniel Howard），以及一名美籍翻譯薩卡特（Ayad Mansoor Sakat），在敘利亞沙漠地帶遇襲身亡。

特朗普表示，敘利亞總統沙拉（Ahmad al-Sharaa）對此襲擊感到極度憤怒與不安，目前美軍正擴大與敘利亞安全部隊的合作。據敘利亞內政部通報，兇徒是一名加入敘方內部安全部隊僅兩個月的警衛，早前已因涉嫌聯繫ISIS而被調職，不料他竟闖入美敘官員的午餐會面現場開槍掃射，導致多人受傷，兇徒當場被擊斃。

赫格塞斯在社交平台上重申，美方的行動目標明確，就是要徹底清除ISIS的戰鬥人員、基礎設施及武器站，確保其無法再對地區安全構成威脅。