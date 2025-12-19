安倍遇刺案｜奈良法院審結 檢方促囚槍手山上徹也終身

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市進行助選演說時遭槍擊身亡，審理最終日的第15次庭審昨日在奈良地方法院開庭，檢方以殺人罪對45歲被告山上徹也求處無期徒刑，將於明年1月21日宣判。

相關新聞：安倍遇刺案｜槍手山上徹也親述攻擊安倍原因：他對統一教會影響力大

日媒報道，對於山上徹也自製槍枝並殺害當時67歲的安倍晉三，控辯雙方都沒有爭議，於是量刑成為最大爭點。

山上徹也主張，其母向世界和平統一家庭聯合（前統一教會）捐獻達1億日圓（約500 萬港元），導致家庭生活困頓，故鎖定教團與政界核心人物安倍為目標。

檢方在總結發言中指出，山上徹也的襲擊對象從世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）幹部變成了安倍，到最後都沒有作出可以接受的說明，理論上不合邏輯，又形容安倍並沒有被殺害的過錯，該犯罪「極其武斷且輕視生命」。