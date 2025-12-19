研究揭北極熊「基因突變」求存、收養陌生幼熊視如己出 驚嘆不可思議

全球氣候暖化危機持續加劇，素有「世界冰箱」之稱的北極地區，今年錄得125年來最高溫記錄，海冰縮減程度亦創下衛星觀測以來新低。在極端環境威脅下，科學家發現北極熊正經歷劇烈變化，不僅出現「基因層級」的快速突變以適應環境，更被觀察到極為罕見的「收養」行為，雌性北極熊竟將陌生的孤兒幼熊視如己出，揭示這一物種在生存壓力下展現的驚人韌性與母性本能。

北極熊收養行為極罕見

加拿大環境與氣候變遷部的研究團隊，近期在素有「世界北極熊之都」之稱的曼尼托巴省邱池附近，記錄到一宗極其罕見的收養案例。研究人員在春季時，曾標記一頭帶著一隻幼熊剛出洞穴的母熊。然而數週後再次發現牠時，其身邊竟多了一隻沒有耳牌的幼熊。

科學家李察遜指出，北極熊收養幼熊的情況在過去45年的研究中僅記錄過13宗，極為罕見。影像顯示，兩隻約10至11個月大的幼熊與母熊相處融洽，預計將跟隨母熊生活至約兩歲半。

李察遜表示，北極熊母性強烈，當母熊聽到苔原上有孤單哭叫的幼熊時，往往會將其納入羽翼下照顧，這項行為將大幅提升失去生母的幼熊之存活率，反映北極熊擁有像人類的同情心，科學家們除大呼感動，亦感到不可思議。

除了行為上的改變，北極熊的生理結構亦正在與時間競賽。根據最新發表於學術期刊《移動DNA》的研究指出，格陵蘭東南部的北極熊群體，正利用特殊的「跳躍基因」快速改變自身的DNA序列。傳統演化需歷經萬年，但這種「跳躍基因」能短時間內改變基因排列與表達方式。研究發現，隨着氣溫上升，北極熊體內的跳躍基因活動顯著增加。

科學家形容，這可能是北極熊面對滅絕危機的一種「絕望生存機制」，此現象反映北極熊面臨的生存危機已極端嚴峻，雖展現其適應潛力，但若全球暖化趨勢未緩解，基因突變亦無法阻止該物種走向滅絕。

除了基因與行為轉變，挪威科學家的實地調查亦發現，由於主食海豹減少，北極熊已開始轉向獵食馴鹿、偷食鳥蛋，甚至啃食幾乎沒有熱量的海草求存。

儘管北極熊展現出強大的韌性，但科學家強調，基因修正與行為適應未必能跑贏全球升溫的速度。若暖化趨勢未能有效緩減，這群冰原霸主最終仍難逃滅種風險。