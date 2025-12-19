Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

墨西哥國會變MMA擂台 表決惹火議案 女議員互相肘撞扯髮受傷送院

更新時間：02:41 2025-12-19 HKT
發佈時間：02:41 2025-12-19 HKT

墨西哥國會議事廳周一（15日）爆發回歸以來最激烈的肢體衝突。多名來自對立政黨的女議員在辯論期間，因爭奪講台爆發大打出手，現場一片混亂，有人揪髮、肘擊，甚至導致議員受傷送院，場面令人側目。

事發於星期一，墨西哥城議會正就一項涉及廢除透明度監督機構（InfoCDMX）並以新部門取代的改革法案進行辯論。當時，右翼反對黨國家行動黨（PAN）的議員不滿執政黨莫雷諾黨（Moreno Party）的提案，集體衝上講台佔領位置以示抗議。

根據現場流傳的影片顯示，衝突起初由口角引發，當莫雷諾黨成員要求反對黨議員離開講台時，矛盾迅速升級為肢體接觸。兩名分別來自兩黨的女議員——阿爾瓦雷斯（Daniela Álvarez）與阿亞拉（Yuriri Ayala）陷入激烈扭打，雙方互相拉扯手臂並揮拳。

隨後，更多議員湧向講台加入混戰，議事廳瞬間變成戰場。影片捕捉到女議員之間瘋狂揪扯頭髮、肘擊腹部及大聲尖叫的畫面。現場唯一的男性議員、綠黨兼議會主席塞斯馬（Jesús Sesma）試圖將扭打的人群拉開，惟力有不逮，多名旁觀者則紛紛舉起手機拍攝這震驚一幕。

消息指，衝突中至少有一名女議員、國家行動黨的佩雷斯（Claudia Pérez）受傷。事後社交平台X流傳的影片顯示，佩雷斯需由他人協助戴上頸箍保護頸部。

衝突過後，反對黨議員集體離場抗議，執政莫雷諾黨在缺乏阻力的情況下，最終投票通過解散該監督機構的議案。

事件發生後，兩黨均公開譴責暴力，卻互相指責對方才是始作俑者。國家行動黨發言人阿塔伊德（Andres Atayde）批評，該黨成員原本和平登上講台，卻遭到執政黨以暴力手段驅趕。莫雷諾黨發言人加西亞（Paulo Garcia）則反駁指，反對黨是因為理屈詞窮，才系統性地訴諸暴力而非進行建設性辯論。

事實上，這已非墨西哥政壇首次爆發暴力事件。今年八月，墨西哥參議院亦曾因外國武裝部隊駐紮問題，發生過類似的嚴重肢體衝突。

