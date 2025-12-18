泰詭異！布吉餐廳男遊客突驚慌奔逃  撞爆玻璃門身亡

泰國布吉島卡倫區（Karon）本月11日晚間發生一宗恐怖致命事故。一名澳洲籍男遊客在當地一間土耳其餐廳用餐期間突然舉止異常，其後更驚慌奔逃，失控似地衝向玻璃門，導致門板粉碎。該男子的右腿遭碎玻璃嚴重割傷，現場留下大量血跡，雖經緊急送院，最終仍因失血過多宣告不治。

獨自用餐行為異常 突然奔跑大叫

據泰媒及外電報道，當地警方於當晚約10時30分接獲通報，指位於卡倫區的Cappadocia土耳其餐廳發生外籍人士滋擾及受傷事件。警員抵達現場時，發現餐廳門口的玻璃碎裂一地，地面留有駭人的大片血跡，而受傷男子已被送往查隆醫院（Chalong Hospital）。

警方事後查閱餐廳的閉路電視（CCTV）畫面，發現該名澳洲男子當時獨自進店用餐，坐下後行為開始變得古怪，不斷點頭及搖頭，神情顯得相當困惑且迷失，引起鄰桌顧客不安並紛紛避開。

當餐廳員工上前試圖詢問及協助時，該男子在毫無徵兆下突然站起，一邊奔跑大叫，一邊全力撞向餐廳的玻璃門。猛烈的撞擊力導致玻璃應聲碎裂，男子隨即倒臥在店外。

救援人員接報到場後，發現該男子的右腿有一道極深的割痕，傷及動脈，導致現場大量失血。儘管醫護人員全力搶救，男子最終仍因傷勢過重不治身亡。

警方調查起因 是否涉及藥物仍待釐清

目前泰國警方正就事故原因展開深入調查，包括死者生前是否受酒精或藥物影響，抑或是心理健康出現問題。警方已與餐廳負責人聯繫，並正協調聯繫死者家屬。

事實上，泰國近期亦曾發生類似涉及外籍人士的異常事件。今年3月，一名英國籍男子在曼谷曼蘇區（Bang Sue）一間卡拉OK店外因舉止異常被保安阻攔，隨後他在行人路上奔跑並突然倒地猝死，事件亦引發當地社會關注。