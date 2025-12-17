Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼邦迪海灘槍擊︱被擊斃槍手來自印度 上月疑偕子赴菲接受武裝訓練

即時國際
更新時間：06:30 2025-12-17 HKT
發佈時間：06:30 2025-12-17 HKT

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生大規模槍擊案，造成16人死亡（包括其中一名槍手）、40多人受傷，震驚國際。澳洲警方經調查後，確認50歲槍手薩吉德（Sajid Akram）及其24歲兒子納維德（Naveed Akram）受極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）影響發動襲擊，其中薩吉德已被警方擊斃，納維德受傷被捕。印度警方12月16日證實，薩吉德原籍印度南部城市海德拉巴（Hyderabad），1998年移居澳洲，至今仍持有印度護照。

印度警方：槍手家屬稱不知其激進化

澳洲廣播公司（ABC）引述匿名反恐官員指出，槍手父子於11月1日抵達菲律賓首都馬尼拉，隨後轉往南部城市達沃（Davao），並於28日離境。調查顯示，兩人在菲律賓南部可能接受了「軍事式訓練」。菲律賓移民記錄顯示，父親持印度護照入境，兒子則持澳洲護照。

澳洲警方在納維德的車內搜出兩面與ISIS相關的旗幟，進一步佐證其極端思想。澳洲聯邦警察局長巴雷特（Krissy Barrett）強調，此案屬「受ISIS啟發的恐怖襲擊」，與宗教信仰無關。

薩吉德1998年持學生簽證移民澳洲，之後的27年間僅返回家鄉6次。印度警方發表聲明指，薩吉德移民後曾六次返回海德拉巴，但其家屬表示對他激進化的思想或活動並不知情。當局正與澳洲警方合作，調查其國際聯繫與極端化過程。

菲律賓成武裝訓練熱點引關注

據報道，菲律賓南部自1990年代起已成為伊斯蘭武裝分子的活動熱點，過去位於巴基斯坦與阿富汗邊境的訓練營，近年有轉移至菲國棉蘭老島的趨勢。此次案件再度引發國際社會對東南亞極端主義網絡擴散的憂慮。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）與新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）已聽取反恐簡報，並承諾加強國內安全合作。隨著調查持續深入，澳洲警方不排除進一步揭露槍手父子與海外極端組織的聯繫鏈。

