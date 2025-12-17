悉尼邦迪海灘槍擊 | 奪槍英雄恐須截肢稱無悔 民眾籌近$1000萬支援致敬

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）於12月14日發生嚴重槍擊事件，造成至少16人死亡（包括其中一名傷手）、逾40人受傷。在混亂中，一名43歲敘利亞裔商店東主艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）奮不顧身上前奪槍，成功阻止槍手繼續施襲，自己卻身中多槍，左臂傷勢嚴重，最新消息指他恐面臨截肢風險。事件後，公眾發起的籌款活動迅速獲得廣泛響應，至今已籌得超過190萬澳元（980萬港元），展現民眾對這位平民英雄的支持與敬意。

傷勢比預期嚴重 左臂恐難保住

據艾哈邁德的移民律師伊薩（Sam Issa）向媒體透露，艾哈邁德左臂共受約五處槍傷，其中一枚子彈深入左肩胛骨後方，導致大量失血，情況比最初估計更為嚴峻。醫療團隊正全力救治，希望能保住其手臂，但現時處境困難，截肢風險上升。律師形容，艾哈邁德為人謙遜，當時僅憑人性本能行動，並不在意外界褒揚。

報道指 ，截至當地時間16日，已有超過2.5萬人捐款支持艾哈邁德及其家人，籌款金額突破190萬澳元（980萬港元）。其中，美國猶太裔億萬投資者阿克曼（Bill Ackman）捐出99,999澳元（約78萬港元），並公開呼籲各界支援。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）亦先後到醫院探望，讚揚艾哈邁德的英勇行為拯救了無數生命，是「真正的英雄」。

曾任警察：良知驅使救人

艾哈邁德的父親向澳洲廣播公司表示，兒子當日原與朋友相約到邦迪海灘喝咖啡，抵達後目睹槍手向人群開火，現場多人倒地流血。他形容兒子曾任警察，內心始終懷著保護民眾的熱忱，「他的良知與靈魂驅使他撲向槍手，奪走武器」。艾哈邁德的表哥亦指出，表弟事後曾說「上帝給了我勇氣」，並對自己能挽救他人性命感到自豪，並不後悔自己的挺身犯險。

英雄背景揭曉 原為便利店東主

此前有媒體誤報艾哈邁德為水果店老闆，經查證後確認他經營煙草專賣店與便利店。艾哈邁德來自敘利亞伊德利卜市（Idlib），現為澳洲公民。其家人強調，他在行動時並未考慮被救者的背景，純粹出於人道與良心行事。

新州州長柯民思在社交媒體發文，感謝艾哈邁德以非凡勇氣阻止悲劇擴大，並指若非他冒險奪槍，傷亡數字恐進一步上升。