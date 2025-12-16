Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼邦迪海灘槍擊︱3英勇民眾阻止反遭毒手 老夫婦慘遭近距離射殺

即時國際
更新時間：21:12 2025-12-16 HKT
發佈時間：21:12 2025-12-16 HKT

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）周日（14日）發生槍擊事件，造成包括其中1名疑犯在內的16人死亡、40人受傷。事發時，現場有無數民眾，槍手則無差別開槍亂射。據澳洲多家傳媒報道，慘劇中，有4名路人在槍手開火前上前阻止，其中3人不幸遇難，還有1人身中五槍，目前正在醫院救治。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊 | 父子槍手遭狙擊中彈 父死子重傷 痛苦倒地畫面曝光

《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）報道，其中兩名死者是69歲的退休機械工鮑里斯與61歲的郵政員工索菲婭，二人是一對結婚34年的俄裔猶太夫婦。事發當日，50歲的槍手賽義德·阿克拉姆從其汽車走出來時，正在散步的鮑里斯見狀即將對方撲倒在地，並奪下其槍支。

鮑里斯一度持槍指住賽義德，索菲婭也上前協助，二人企圖逼退槍手。惟賽義德卻撿起另一支槍，最終夫婦被近距離射殺，相擁而亡。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲

報道又稱，62歲的莫里森在賽義德退向人行天橋時，曾向對方投擲磚塊，最終不幸遇害。他的女兒說：「如果世上只有一種方式讓他離開，那就是與恐怖分子戰鬥。除此之外，沒有別的方式能讓他離開我們，他為了保護最愛的人而戰。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
13小時前
《愛回家》「億元駙馬」綠葉求婚半年秘密榮升人父 囡囡百日宴萌照流出
《愛回家》「億元駙馬」綠葉求婚半年秘密榮升人父 囡囡百日宴萌照流出
影視圈
10小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
9小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
8小時前
羅湖水貝有商場在廁所設智能玻璃，違規吸煙會秒變透明。小紅書
00:17
反吸煙大絕︱羅湖商場設智能設備 廁格抽煙玻璃秒變透明︱有片
即時中國
12小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
4小時前
連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應
連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應
飲食
10小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
5小時前
Five Guys套餐一減再減$99吸客 梁進：降價非消極 屬適應市場表現
Five Guys套餐一減再減$99吸客 梁進：降價非消極 屬適應市場表現
社會
4小時前