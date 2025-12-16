悉尼邦迪海灘槍擊︱3英勇民眾阻止反遭毒手 老夫婦慘遭近距離射殺

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）周日（14日）發生槍擊事件，造成包括其中1名疑犯在內的16人死亡、40人受傷。事發時，現場有無數民眾，槍手則無差別開槍亂射。據澳洲多家傳媒報道，慘劇中，有4名路人在槍手開火前上前阻止，其中3人不幸遇難，還有1人身中五槍，目前正在醫院救治。

《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）報道，其中兩名死者是69歲的退休機械工鮑里斯與61歲的郵政員工索菲婭，二人是一對結婚34年的俄裔猶太夫婦。事發當日，50歲的槍手賽義德·阿克拉姆從其汽車走出來時，正在散步的鮑里斯見狀即將對方撲倒在地，並奪下其槍支。

鮑里斯一度持槍指住賽義德，索菲婭也上前協助，二人企圖逼退槍手。惟賽義德卻撿起另一支槍，最終夫婦被近距離射殺，相擁而亡。

報道又稱，62歲的莫里森在賽義德退向人行天橋時，曾向對方投擲磚塊，最終不幸遇害。他的女兒說：「如果世上只有一種方式讓他離開，那就是與恐怖分子戰鬥。除此之外，沒有別的方式能讓他離開我們，他為了保護最愛的人而戰。」

