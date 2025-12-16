Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「拉眼角」風波｜芬蘭小姐被撤后冠 右翼議員仿效聲援

即時國際
更新時間：08:50 2025-12-16 HKT
發佈時間：08:50 2025-12-16 HKT

芬蘭小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）因一張拉眼角（將眼角往兩邊拉扯，變成瞇瞇眼）、配文為「和中國人吃飯」的照片流出社交平台，涉嫌歧視亞洲人，日前被選美機構褫奪后冠。但該國右翼民粹政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）多名議員隨後卻仿效該拉眼角動作以示聲援，包括加雷德烏（Kaisa Garedew）、埃羅拉（Juho Eerola），以及歐洲議會議員廷基嫩（Sebastian Tynkkynen）令「亞洲眼」風波升級。

相關新聞：芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠

埃羅拉一度在 Facebook 將此圖設為頭像，並配文「我是Sarah」。他在接受芬蘭公共廣播公司 Yle採訪時表示，他為自己的照片被解讀為種族主義而感到遺憾： 「我想對所有亞裔背景的人說，如果你們因此感到不適，我表示歉意。這絕非我的本意。」 他強調，他的批評是針對選美機構的決定，而不是對亞洲人的嘲弄，並認為札法切應當獲得支持

其他政黨領導人紛紛強烈批評這種行為，教育部長阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）斥責這是「幼稚愚蠢的行為，顯然會冒犯他人」。

