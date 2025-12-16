《90男歡女愛》導演偕妻遇害32歲兒被捕 特朗普發文扯上政治掀公憤

經典愛情電影《90男歡女愛》78歲著名導演洛連納（Rob Reiner）與68歲妻子米歇爾（Michele）被發現在洛杉磯寓所倒斃，身有刀傷，32歲親兒尼克（Nick）涉案被捕。美國總統特朗普發文稱，洛連納死亡的原因，是因為患有「盲目反特朗普綜合症」（Trump derangement syndrome）。特朗普此言一出，即時掀起輿論公憤。

「死於盲目反特朗普綜合症」

多家美國新聞媒體引述警方消息人士說法報道，洛連納夫婦是中刀身亡；名人新聞網站TMZ指，他們是在一場爭執中遭一名家人割喉。洛連納的兒子尼克因涉嫌謀殺，周一已被拘留，目前關押在洛杉磯縣監獄。

洛杉磯警方證實，尼克已被正式以「謀殺」罪名拘捕，保釋金為400萬美元（約3900萬港元）。

兒子曾自爆染毒癮

涉嫌行兇的尼克在2016年接受PEOPLE雜誌訪問時，談到自己與毒癮長達數年的鬥爭，自爆10多歲就開始吸毒，最終導致流落街頭。他從15歲左右就開始反覆進出戒毒所，但隨著毒癮加重，他離家越來越遠，在多個州度過了很長一段時間的無家可歸生活。這段經歷後來成為他參與編劇的半自傳電影的基礎，父親也是此片的導演。

在這件令人震驚的弒親悲劇發生後，各界紛紛對洛連納遇害一事表達哀悼。不過，特朗普卻在其社交平台Truth Social發文，將這宗命案歸咎於洛連納對特朗普的「狂怒」批評，並稱洛連納夫婦喪命是因為「盲目反特朗普綜合症」所致。

特朗普：一點也不喜歡洛連納

特朗普指出，洛連納對特朗普狂怒的執著為眾人所知，尤其是他明顯的偏執，在特朗普政府打破所有執政目標和預期後，更達到新的高峰；特朗普最後才說，希望洛連納和米歇爾安息。

特朗普亦表示，這是一宗非常難過的事件，稱洛連納雖然是一名受折磨且苦苦掙扎的人，但曾經是非常有才華的導演和喜劇明星。

特朗普其後在白宮對記者發這時，被問及是否堅持自己較早前在社交平台的貼文，他再次抨擊洛連納說：「我一點也不喜歡洛連納，我認為他毀了自己，是個精神錯亂旳人，對我們國家非常不利。」

言論引發負面反應

特朗普一些鐵桿支持者也對此言論表示震驚，在Truth Social引發了一波異常強烈的負面反應。

內布拉斯加州共和黨眾議員培根（Don Bacon）說：「我認為這種話只會出自酒吧裡醉漢之口，而不是美國總統。」

曾是特朗普在國會最堅定的盟友之一的格林（Marjorie Taylor Greene），亦公開譴責特朗普，認為這場悲劇「與政治或政治敵人無關」。