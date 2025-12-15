Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本福岡發生持刀傷人案 兩男女受傷 疑犯在逃

即時國際
更新時間：03:56 2025-12-15 HKT
發佈時間：03:56 2025-12-15 HKT

日本福岡市一商業設施周日（14日）下午發生持刀襲擊事件，一名20多歲女子及一名40多歲男子遭人以疑似刀具襲擊受傷，兩人送院時仍然清醒。警方正追緝一名涉案男子，並以涉嫌企圖謀殺方向調查。

據福岡縣警方表示，事發於市內一處商業設施內，兩名傷者分別為一名27歲、來自岡山縣倉敷市的女上班族，以及一名44歲、居於福岡市的男上班族。警方指，疑犯為一名約60多歲男子，犯案後逃離現場。

男傷者為女子偶像團體「HKT48」的工作人員。法新社
男傷者為女子偶像團體「HKT48」的工作人員。法新社

警方表示，女傷者稱並不認識涉案男子，警方正調查事件是否屬無差別襲擊。兩名傷者其後被送往醫院治理，暫無生命危險。

據了解，女傷者當時正前往毗鄰「福岡PayPay巨蛋」舉行的活動；男傷者則為女子偶像團體「HKT48」的工作人員，該團體於涉事商業設施內設有專屬劇場。

警方已封鎖現場一帶蒐證，並呼籲市民提高警覺，如發現可疑人士即時報警。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
6小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
14小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
10小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
19小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
18小時前
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
7小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
10小時前