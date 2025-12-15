日本福岡發生持刀傷人案 兩男女受傷 疑犯在逃

日本福岡市一商業設施周日（14日）下午發生持刀襲擊事件，一名20多歲女子及一名40多歲男子遭人以疑似刀具襲擊受傷，兩人送院時仍然清醒。警方正追緝一名涉案男子，並以涉嫌企圖謀殺方向調查。

據福岡縣警方表示，事發於市內一處商業設施內，兩名傷者分別為一名27歲、來自岡山縣倉敷市的女上班族，以及一名44歲、居於福岡市的男上班族。警方指，疑犯為一名約60多歲男子，犯案後逃離現場。

男傷者為女子偶像團體「HKT48」的工作人員。法新社

警方表示，女傷者稱並不認識涉案男子，警方正調查事件是否屬無差別襲擊。兩名傷者其後被送往醫院治理，暫無生命危險。

據了解，女傷者當時正前往毗鄰「福岡PayPay巨蛋」舉行的活動；男傷者則為女子偶像團體「HKT48」的工作人員，該團體於涉事商業設施內設有專屬劇場。

警方已封鎖現場一帶蒐證，並呼籲市民提高警覺，如發現可疑人士即時報警。