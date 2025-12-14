蘇丹無人機襲擊聯合國設施 六名孟加拉籍維和人員死亡 古特雷斯譴責襲擊

聯合國秘書長古特雷斯表示，蘇丹戰事持續之際，位於卡杜格里（Kadugli）的聯合國維和後勤基地周六（14日）遭無人機襲擊，造成 6 名孟加拉籍維和人員死亡、8 人受傷。死者均隸屬聯合國阿卜耶伊臨時安全部隊（UNISFA）。

聯合國秘書長古特雷斯譴責襲擊，強調針對聯合國維和人員的攻擊可能構成國際法下的戰爭罪，要求將責任者繩之於法。

蘇丹軍方指襲擊由準軍事部隊「快速支援部隊」（RSF）所為，並公布片段顯示基地上空濃煙。快速支援部隊尚未回應事件。阿卜耶伊地區自 2011 年南蘇丹獨立後一直為兩國爭議地帶，UNISFA 亦自當年起部署於該區。

孟加拉軍方在聲明中指，當地局勢「仍然不穩定」，與武裝分子的衝突持續，政府正盡力安排救援和醫療。孟加拉是聯合國最大維和出兵國之一，其部隊在阿卜耶伊已部署多年。