Reddit入稟法院 起訴澳洲「青少年社媒禁令」

總部位於美國的在線平台Reddit周五（12日）就澳洲針對16歲以下未成年人的社交媒體禁令，向澳洲高等法院提起訴訟，要求法院宣布相關法律無效，或者宣布這項禁令不適用於Reddit。

Reddit：針對16歲以下用戶有內容限制

新華社報道，Reddit在法律文書中說，Reddit是公共論壇，並非主要供用戶在線社交互動的平台。Reddit還說，如果16歲以下用戶擁有其賬號，平台的設置限制就會阻止他們訪問可能有害的特定類型內容。

澳洲實施青少年社交媒體禁令。 路透社

據澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲政府發言人在回應這一訴訟時說，政府站在澳洲父母和孩子一邊，不是站在平台一邊，「我們將堅定不移地保護澳洲未成年人免受社交媒體的傷害」。

澳洲聯邦議會2024年11月通過上述修正案，要求特定社交媒體必須採取「合理措施」阻止未滿16歲的人在平台擁有賬戶。不配合的企業將面臨最高4950萬澳元（約2.57億港元）罰款，但違反規定的未成年人及監護人不會受到處罰。

修正案規定，相關部門主要根據三個標準來評估哪些平台須採取上述措施：平台服務的唯一目的或重要目的，是使兩個或更多終端用戶進行在線社交互動；服務允許終端用戶鏈接到部分或全部其他終端用戶或與之進行交互活動；服務允許終端用戶在平台發布內容。

自修正案通過以來，澳洲政府一直根據具體情況動態調整須執行禁令的平台名單。目前這個名單包括Facebook、YouTube、TikTok、X、Instagram、Reddit等10個在線平台。

澳洲政府電子安全機構的研究發現，有96%的10歲至15歲青少年使用社交媒體，其中70%的人接觸過有害內容。澳洲政府強調，最低年齡限制措施可以減少社交媒體帶來的負面影響。