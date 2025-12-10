全球首例｜澳洲實施青少年社交媒體禁令 阿爾巴尼斯：擺脫無止盡滑手機生活

澳洲今日開始實施全球首創、具爭議的青少年社交媒體禁令，全球關注。自當地時間午夜起，Facebook、 Instagram、TikTok、X等社交平台若未能移除澳洲境內16歲之下（未滿16歲）的用戶，將面臨巨額罰款。總理阿爾巴尼斯昨日向青少年喊話，稱他們很快得以擺脫「無止盡」滑手機的生活，「可以開始一項新運動、學一種新樂器，或是閱讀擱在書架上很久的書」。

今日，澳洲《2024網絡安全（社交媒體最低年齡）修正案》正式生效。該法案於去年11月在國會通過，是全球首個社交媒體年齡限制法。根據法案，社交媒體公司須採取合理措施阻止16歲之下人群使用其平台，否則將面臨最高4950萬澳元（2.56億港元）罰款。對於違反規定的未成年人及其家長，則並無相應處罰措施。

10間熱門社媒列監管名單

Facebook、Instagram、TikTok、X、YouTube等10間全球熱門社交平台被納入澳政府監管名單。Facebook母公司Meta從本月4日起提前開始移除澳境內16歲之下人群的社媒帳戶，稱用戶年滿16歲後即可恢復訪問權限。社交網Reddit昨日強烈譴責禁令，稱其「在法律上站不住腳」，但表示會遵守。社交平台Snapchat稱，用戶可通過澳洲銀行帳戶、政府核發的身份證件，或拍攝臉部照片，由第三方據此估算年齡區間（利用臉部年齡估算技術），以完成驗證。

不少社交媒體對青少年產生負面影響。路透社

澳洲電子安全專員辦公室7月發布一項面向全國3000多名未成年人的民調顯示，10歲至15歲的未成年人中約有96%使用過社交媒體，其中71%接觸過有害內容，52%曾遭受過網絡欺淩。



該機構說，雖然目前大多數平台都要求帳戶持有者年滿13歲，但法案將年齡門檻提至16歲，意味着未成年人有更多時間提高心智成熟度。民調機構YouGov去年11月一項民調顯示，約77%的澳洲人支持這一法案。 不過，隨着法案生效日期臨近，關於其實施可行性和潛在風險的討論明顯增多，質疑主要包括：社媒的年齡驗證技術是否可靠？驗證過程是否會侵犯個人隱私？青少年利用技術手段繞開監管怎麼辦？

建議閱讀做運動學樂器

14歲女生艾拉（Ella）不得不與她TikTok帳戶上3萬多個粉絲說再見。她說：「我認為政府應該移除有害內容，而不是移除我們。」夢想成為演員的她經常在帳號上發布唱歌、跳舞的視頻。澳洲廣播公司本月初發布一份超過1.7萬名青少年參與的問卷調查，顯示9歲至15歲的受訪者中，四分三表示即使法案生效，也不打算停止使用社交媒體。

面對反對聲音，總理阿爾巴尼斯昨日向數十萬名澳洲青少年作最後呼籲，他在一段影片中說：「你們比誰都清楚，在演算法、無止盡的動態消息和隨之而來的壓力下成長，是甚麼樣的感受。」他說，隨着暑假即將來臨，青少年們該是時候將目光從手機移開，「可以開始一項新運動，學一種新樂器，或是閱讀擱在書架上很久的書」。

阿爾巴尼斯（右）反對青少年過度玩手機。社交平台X

今年以來，新西蘭、丹麥、馬來西亞等國提出計劃推動類似立法。悉尼大學專家弗盧認為，澳洲這一開創性的舉措可能會在全球範圍內引發骨牌效應。瑞典與美國研究人員昨日發表研究顯示，兒童 越來越頻繁使用社交媒體恐會削弱專注能力，促使「專注力不足及過度活躍症」（ADHD）病例增加。