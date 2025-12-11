Snapchat等平台用測齡技術 應對澳洲社媒禁令

澳洲昨日起成為全球第一個禁止16歲之下青少年使用社交媒體的國家，社媒平台須採取措施防止不符年齡資格者使用服務，否則面臨巨額罰款。包括Snapchat以及擁有Instagram和Facebook的Meta集團，正紛紛使用年齡驗證技術，來確保未滿16歲的用戶不能在其網站建立帳號。

做到私密可靠有效

目前以使用身份證驗證年齡最為準確，但這需要使用者提供敏感的個人文件，而大多數澳洲人並不信任社媒公司。不過，早前一項由澳洲政府資助的試驗發現，年齡驗證技術可以做到「私密、可靠且有效」。有些社交媒體正使用第三方服務驗證年齡，例如，Snapchat用戶可以透過澳洲銀行帳戶證明自己的年齡，或向新加坡的年齡驗證服務商k-ID提供身份證件。Snapchat說，只會收集用戶是否達到最低年齡門檻的「是/否」結果。用戶還可以自拍，k-ID用這類自拍照來估算用戶年齡。自拍照測齡是目前備受關注的另一項驗證技術。

擁有Instagram和Facebook的Meta集團已委託倫敦創新公司Yoti，為該集團處理基於身份證件和自拍照的年齡驗證工作。Yoti行政總裁湯姆斯稱：「演算法已變得越來越擅長識別臉部特徵，並判斷『這張臉的這些特徵看起來像17歲還是28歲』。」據悉Yoti的人工智能（AI）系統可以在一分鐘內估算出一個人的年齡。該公司也為TikTok提供年齡驗證服務。Yoti表示，其工具能夠識別出鏡頭前的人是真人，而不是照片或影片。