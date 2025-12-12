Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英布里斯托博物館盜賊出沒 4匪從容偷走逾600件文物

即時國際
更新時間：08:54 2025-12-12 HKT
發佈時間：08:54 2025-12-12 HKT

英國西南部布里斯托市博物館（Bristol Museum & Art Gallery）失竊，超過600件藏品被偷走，包括軍事勳章和珠寶，皆為記錄英國與前大英帝國殖民地有關的珍藏品。案發於今年9月25日凌晨1時至2時之間，4名男子趁月黑風高潛入博物館檔案館，搜刮18世紀到20世紀大英帝國及英聯邦文物，並從容打包扛走。布里斯托爾市議會發言人指，因需完成初步調查及藏品盤點，警方延遲至12月才公開案情。警方呼籲公眾提供線索，協助追查嫌犯以追回被盜文物。

有閉路電視拍下4名戴帽或穿連帽上衣的嫌犯提著袋子離開現場，警方周四（11日）公布這4人衣著及特徵，呼籲公眾協助指認，並且留意網上是否有贓物流出。這4名男子偷走包括項鍊、手鐲、戒指等珠寶以及小雕像、裝飾品、地質標本等自然文物，連軍徽、東印度公司的徽章也不放過。

閉路電視拍下4嫌犯離開現場

至於為何竊案發生在9月，警方2個多月後才公布監視器影像，市議會發言人解釋，警方決定徹底完成的初步調查，才發放消息，因此延後。檔案館工作人員也花了許多時間清點倉庫數千件收藏，以確定哪些物品失竊。

根據警方披露，被盜文物涵蓋軍事紀念品、珠寶、自然歷史藏品及象牙、青銅、銀制雕像等工藝品，重點文物包括一尊象牙雕刻佛像和一枚東印度公司制服腰帶扣，後者飾有月桂花環圖案並刻有英文銘文。

失竊對布里斯托造成巨大損失

負責此案的警官伯根表示，這批多為捐贈所得的文物，是解讀英國歷史的重要載體，失竊對布里斯托爾市是巨大損失，目前警方已開展大量監控排查。

布里斯托爾市議會文化負責人沃克對此表示痛心，稱失竊文物對多國具有重要文化意義。

收藏Banksy作品

世界知名神祕塗鴉大師班克斯（Banksy），就是來自布里斯托，失竊的博物館收藏他的作品，也辦過展覽，例如2009年的「班克斯大戰布里斯托博物館」（Banksy vs The Bristol Museum）展覽，狂吸40萬人次，整個布里斯托就宛如班克斯的展館，展覽還拉到他塗鴉地點現地導覽。

