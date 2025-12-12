Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜工廠陷火海生死一線 菲女先救兩愛犬再逃生 網民激讚：愛勝過恐懼

更新時間：04:30 2025-12-12 HKT
發佈時間：04:30 2025-12-12 HKT

在火海死神面前，人會有多勇敢？菲律賓中部宿霧都會區的曼達威市（Mandaue）近日發生一宗驚險火災逃生事件，一名女子被困在起火大廈的三樓，在烈火圍困的危急關頭，她沒有馬上逃生，反而先將兩隻愛犬從露台拋下，由下方等待的消防員和熱心民眾接住。她隨後才爬下救生梯脫困，整個過程的影片在社交媒體上瘋傳，感動無數網民。

將寵物拋下後 方翻欄杆逃生

Facebook帳戶Ivy Baya周三（10日）上傳的影片顯示，該名女子被困在三樓露台，背後濃煙不斷竄出，而且赤紅的火舌持續吐出，令人望而生畏。儘管現場的救援民眾不斷催促她趕快逃生，但她沒有聽從，而是關心愛犬的安危，她先後抱出一隻黃毛狗狗和一隻白毛狗狗，小心地從露台拋下，下方熱心人士及消防員成功伸手接住，現場一度響起驚險的尖叫聲。

此時，樓下的人急急找來一把梯子，然而梯子不夠長，等了一會兒，消防員拿來一把稍長但也只達二樓的梯子救人。女子唯有一搏，她翻越大廈圍欄，緊抓扶手，將腳探向二樓位置，最終踩到消防救生梯，在消防員協助下驚險脫困。從影片可見，到了這個時候，大樓內的火勢更為猛烈，熊熊火焰夾雜濃煙從窗戶竄出。

這段影片在網上引起極大關注，累計逾1.3萬次轉發，並獲多家菲律賓媒體報道。網民紛紛留言讚揚該女子將「愛毛孩勝過對大火的恐懼」。不少人感謝上天讓女子和狗狗脫險，同時亦有人呼籲消防部門應配備更長的救生梯，以應對高層救援的需要。

消防部門指出，火災發生於周三早上約7時，起火源頭是大樓內的塑膠工廠，火勢迅速失控蔓延。幸好事件中無人死亡，但財產損失估計高達200萬披索（約26.3萬港元）。

 

