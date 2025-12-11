意大利料理獲列UNESCO非物質文化遺產 全球首國

意大利美食終於登上世界文化殿堂。聯合國教科文組織（UNESCO）在印度德里舉行的大會上正式宣布，將「意大利料理」整體列入非物質文化遺產名錄，成為全球首個以「完整國家飲食文化」獲此殊榮的國家。消息一出，羅馬上下歡騰，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）更稱此舉是世界對意大利文化的認可。

首度整體認可國家料理 意國視為文化勝利

UNESCO其後形容，意大利飲食文化不僅是一門烹飪技藝，更是一種融合社群、家庭與地域傳統的生活方式。從麵食、芝士、葡萄酒到甜點，料理過程被視為連結世代的社會儀式，強調對食材的敬重、對家庭的關懷及在餐桌上共享時光，是世代傳承的重要時刻：「祖父母把食譜傳給孫子女，人們圍坐餐桌分享故事，這正是意大利文化的核心。」

過去已有那不勒斯披薩技藝等21項意大利文化列入名錄，但今次是首次將一國整體飲食文化納入，意義非凡。

梅洛尼：「這是我們的身份」

梅洛尼在社交平台即時發布短片，形容自己「深感自豪」，強調料理是意大利身份不可分割的一部分：「對我們來說，美食遠超越食物本身，它是文化、傳統、工作，甚至財富。」

自2022年上任後，梅洛尼政府將推動該項認證視為國民意識的一項重要工程，並於2023年正式遞交申請。政府更於今年9月在羅馬廣場舉辦大型戶外家庭午餐活動，展示「料理即生活」的文化理念。

農業部長洛洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）則稱，認證是「全體意大利人的勝利」，象徵國家創意與傳統力量。

料帶動旅遊 各地聯合遺產曾大幅推升觀光

羅馬薩皮恩扎大學同日發布報告指，以往意大利多項世界遺產——包括威內托普塞克丘陵及西西里潘泰萊里亞島等——均成功吸引大量遊客。隨意大利料理列入名錄，預料全球美食旅客將湧入，為當地觀光產業帶來新一輪增長。