日本青森7.5級地震釀至少50傷 北海道新千歲機場天花損毀200人滯留

日本本州東北部青森縣東部海域於周一（8日）深夜發生黎克特制7.5級強烈地震，截至目前造成最少50人受傷。地震一度引發海嘯警報，岩手縣久慈港錄得最高70厘米海嘯。受地震影響，北海道新千歲機場部分天花板出現裂縫和剝落，加上暴風雪夾擊，70多個航班取消，約200名旅客被迫滯留機場過夜。日本氣象廳更自2022年機制設立以來，首次發布「北海道．三陸沿海後發地震注意情報」，警告未來一周內發生8級或以上大地震的機率顯著上升。

多次4級或以上餘震 八戶港現土壤液化

地震發生於當地時間8日晚上11時15分（香港時間10時15分），震央位於青森縣八戶市以東約80公里海域，震源深度約54公里。氣象廳初時錄得震級為7.6級，及後修訂為7.5級。除了震央附近的青森縣及岩手縣震感強烈，遠至東京亦有震感。主震後餘震不斷，多次達4級或以上，其中一次達6.4級。

強震導致多地受損，據央視及日媒報道，受傷人數已增至50人。在重災區青森縣八戶市，有購物中心部分天花板倒塌，店內聖誕樹傾倒；八戶港渡輪碼頭附近更疑似出現土壤液化現象，地面裂開湧出泥水，部分區域下沉。

鄰近的北海道亦受波及，門戶新千歲機場在9日早上發現有天花板受損掉落，碎片散落一地。禍不單行的是，當地8日受暴風雪吹襲，已有75個航班取消，加上地震影響鐵路停運，導致約200名旅客被迫滯留機場過夜，人數超出機場原本可接納的150人上限。

地震後，日本氣象廳隨即向青森縣、岩手縣及北海道沿岸發出海嘯警報。岩手縣及多地分別觀測到70厘米及50厘米高的海嘯。警報於9日凌晨降級為「海嘯注意」，並於清晨全部解除。

值得關注的是，日本氣象廳在震後發布了「北海道．三陸沿海後發地震注意情報」。這是該預警系統自2022年啟用以來首次發出。氣象廳警告，根據統計，在發生7級或以上地震後，日本海溝和千島海溝一帶在未來一周內發生8級或以上巨大地震的機率，已由平時的0.1%飆升至1%。當局呼籲民眾未來一周需保持高度警覺，做好防災準備。