澳洲三孩之母赴越南整容 手術後器官衰竭命危

更新時間：21:45 2025-12-09 HKT
一位31歲的澳洲三孩之母克蘿伊‧莫迪（Chloe Mowday）在越南峴港進行隆鼻及眼瞼整容手術後，出現嚴重併發症，目前生命垂危。

莫迪與丈夫佐斯（Josh）及小兒子Elijah一同到多個地方旅行，當中包括計劃到香港迪士尼樂園及新加坡環球影城。

莫迪現年31歲。Chloe Mowday/Instagram
Chloe Mowday/Instagram
目前多個器官衰竭 生命垂危。GoFundMe
疑是整容手術後感染

逗留峴港期間，莫迪預約進行隆鼻手術及眼瞼成形術。翌日，莫迪開始感到不適，情況更迅速惡化，隨即被送院急救。其兄長羅德（Rod）表示，妹妹一度出現器官衰竭並停止呼吸，懷疑是罕見的細菌感染併發症。

莫迪目前正在當地醫院的深切治療部留醫，依靠維生系統維持生命，並曾一度需要接受透析治療和輸血。家人希望能盡快將她以醫療專機送回澳洲珀斯接受治療。

家屬寄望返澳治療

面對高昂醫療及高達64萬港元的轉運費用，家人已在GoFundMe上發起眾籌，並正尋求銀行貸款及提取退休金應急。澳洲外交貿易部已確認正向莫迪提供領事協助，而當地警方已就事件展開調查。

