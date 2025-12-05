美軍掃毒再開殺戒釀4死 東太平洋擊沉疑似運毒船 國會驚見格殺密片

美國國防部周五（5日）宣布，美軍南方司令部在東太平洋國際水域對一艘涉嫌載運毒品的船隻發動攻擊，造成船上4名男子死亡，攻擊影像也在網上曝光。此時華府政壇正因另一宗過度執法的指控而陷入風暴，國會議員在觀看了一段9月份的機密作戰影片後，指控美軍竟對已經翻覆船隻旁的「遇難倖存者」發動攻擊，引發是否涉及戰爭罪的激烈辯論。

引發涉及戰爭罪激辯

根據美方說法，今次攻擊由總部設於佛羅里達的南方司令部主導，並在國防部長赫格塞思指示下，由「南方之矛聯合特遣隊」執行。南方司令部在社交平台X上發布影片，顯示一艘多引擎快艇在水面高速行駛，隨後遭炮火擊中並被烈焰吞噬。

相關新聞：

美打擊毒船內幕曝光 傳防長下格殺令 美軍二度攻擊炸死倖存者

美國總統特朗普曾在社交平台發布影片，展示美軍9月打擊委內瑞拉運毒船的畫面。Truth Social

最新一波攻擊行動由國防部長赫格塞斯指示。路透社

國防部長赫格塞思被指對疑似運毒船的船員下達格殺令引發爭議。路透社

軍方發聲明指出：「該艘船隻由一個已被列為恐怖組織的單位操控，並沿著東太平洋已知的毒品走私路線航行，船上4名男子當場被擊斃。」此次行動令特朗普政府這波掃毒行動的累計死亡人數超過87人，而爭議聲浪正日益擴大。

海上掃毒累計釀逾87死

美方強調，情報已確認該船攜帶非法毒品，因此對其進行「致命性動能打擊」。不過，外界對於美軍以軍事手段處決疑似毒販的合法性仍抱持質疑，特別是今年9月首度發動類似攻擊時，曾傳出倖存者在第二波打擊中被殺，引發國會關注。

就在新一波空襲發生的同一天，美國國會議員參加了一場機密簡報會，觀看了今年9月初另一宗行動的完整錄像。該次行動中美軍攻擊了已遭擊毀船隻的殘骸，導致2名倖存者喪生。

國會議員：戰爭規則不容殺倖存者

眾議院情報委員會民主黨領袖海姆斯（Jim Himes）看完影片後對媒體直言：「美軍正在攻擊遇難的船員，雖然是壞人，但他們是遇難者。」他形容這是他在公職生涯中見過「最令人不安的事情之一」，因為這2人明顯處於危難中，沒有移動能力，卻仍遭美軍擊斃。

共和黨眾議員、退役空軍准將培根（Don Bacon）也表達強烈質疑。他在有線新聞網（CNN）受訪時表示：「這2個人當時只是試圖求生，我們的戰爭規則不允許殺害倖存者。」

培根強調，交戰規則要求目標必須構成「迫切威脅」，但這2名落水者顯然對美國不構成威脅。