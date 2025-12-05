意政府及下議院倡限制學校性教育 90%學生反對

意大利極右翼政府提出一項限制學校性教育的法案，宣稱旨在打擊「性別意識形態和覺醒泡沫」，該法院已經在下議院獲得通過。反對者周三（3日）在議會外抗議，表示法案正在抹殺該國人民多年為「防止性暴力和殺害女性」所作的努力。此外，也有民調顯示，該國共有90%學生支持開辦性教育課程。

各政黨曾34次提議推強制性教育

綜合外媒報道，在立法定義「未經同意的性行為為強姦」的里程碑一星期後，意大利政府提出法案，提倡初中（即11至14歲的學生）的性教育課程必須獲得所有家長的書面同意，跟高中一樣；而小學則禁止開設任何性教育課程。雖然不少研究和證據表明，人際關係和性教育有助預防針對婦女和女孩的暴力行為，但意大利仍然是其中一個不推行強制性教育課程的歐盟國。

自1975年以來，各個政黨曾34次嘗試在學校推行強制性教育。所遇到的障礙包括反墮胎團體的大力遊說（他們將性教育與推廣墮胎、同性關係和代孕聯繫起來）以及天主教會的影響。而現任的執政聯盟則認為，性教育是宣揚「性別意識形態」並威脅傳統家庭價值的工具，法案旨在防止任何人向年幼的孩子教授會「造成混亂」的理論。

「有了這項法律，我們就等於告別了性別意識形態和覺醒泡沫，」教育部副部長羅薩諾·薩索（Rossano Sasso）告訴下議院。 「政治活動人士將不再被允許在學校進行政治宣傳。」他認為，如果沒有這樣的監督，左翼政客就會「把變裝皇后和色情演員帶進學校」，向孩子們談論「性流動性和代孕」。

今年的兩項調查發現，90%的學生和近80%的家長支持開展性教育課程。反對黨批評該法案是「倒退」的，中左翼民主黨政治家薩拉·法拉利（Sara Ferrari）表示，該法案給想要「打擊針對婦女的暴力行為」的學校設置了障礙。