印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場

國際航空界近日出現離奇一幕——印度航空（Air India）一架「失蹤」了整整13年的波音737-200客機，竟在加爾各答機場偏僻位置被重新發現。原來這架機齡43年的客機自2012年停泊後便一直無人理會，更在航空公司的官方資產紀錄中「消失」，直至機場要求移走「廢置飛機」時，印度航空才驚覺資產管理出現重大漏洞。

43年機齡波音客機 2012年停泊後「人間蒸發」

涉事飛機註冊號為 VT-EHH，屬波音737-200型號。它於1982年交付印度航空旗下的 Indian Airlines，後改由 Alliance Air 營運。2007年更被改裝成貨機，與印度郵政合作運輸郵件。

印航客機。Indian Airlines

印度航空（Air India）一架「失蹤」了整整13年的波音737-200客機，竟在加爾各答機場偏僻位置被重新發現。X@Trinidade Gois / X@Aviationa2z

印航方面強調，公司私有化後已全面翻新 IT 系統及改善資產管理。路透社

然而，2012年該機停放於加爾各答機場後，未有出售、拆解或轉為零件，反而被長期棄置在機場偏遠角落。更離奇的是，它在航空公司的固定資產文件、折舊紀錄、保險清單、維護預測等文件中完全消失，彷彿「不存在」。

直到加爾各答機場官員最近要求航空公司移走閒置飛機，印航才展開內部調查，揭出多年文件缺失問題。

印航行政總裁威爾遜（Campbell Wilson）在內部備忘中表示，VT-EHH 在印度航空私有化前的多年，屢次被排除在固定資產名冊之外，最終導致飛機遭「遺忘」，甚至未有計入塔塔集團收購印航時的資產估值中。

他形容事件反映過去國營時期「結構文件管理混亂」，強調公司私有化後已全面翻新 IT 系統、改善資產管理、清理租賃紀錄和更新維修規範，以符合國際航空標準。

飛機或將「轉型」為餐廳 買家與售價未披露

據悉，該飛機現已被移送至拉賈斯坦邦，預計會改造成飛機主題餐廳。值得一提的是，另一架被同樣棄置的老舊機 VT-EGG 已經先一步被改裝為餐廳。

至於 VT-EHH 的買家及成交金額，印航並未公開。

事件曝光後引起航空界震撼，不少評論指，飛機能在文件中失蹤13年，反映資產管理及監督系統不足，若牽涉維修、保險或安全責任，後果恐更嚴重。