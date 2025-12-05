Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場

即時國際
更新時間：04:17 2025-12-05 HKT
發佈時間：04:17 2025-12-05 HKT

國際航空界近日出現離奇一幕——印度航空（Air India）一架「失蹤」了整整13年的波音737-200客機，竟在加爾各答機場偏僻位置被重新發現。原來這架機齡43年的客機自2012年停泊後便一直無人理會，更在航空公司的官方資產紀錄中「消失」，直至機場要求移走「廢置飛機」時，印度航空才驚覺資產管理出現重大漏洞。

43年機齡波音客機　2012年停泊後「人間蒸發」

涉事飛機註冊號為 VT-EHH，屬波音737-200型號。它於1982年交付印度航空旗下的 Indian Airlines，後改由 Alliance Air 營運。2007年更被改裝成貨機，與印度郵政合作運輸郵件。

印航客機。Indian Airlines
印航客機。Indian Airlines
印度航空（Air India）一架「失蹤」了整整13年的波音737-200客機，竟在加爾各答機場偏僻位置被重新發現。X@Trinidade Gois / X@Aviationa2z
印度航空（Air India）一架「失蹤」了整整13年的波音737-200客機，竟在加爾各答機場偏僻位置被重新發現。X@Trinidade Gois / X@Aviationa2z
印航方面強調，公司私有化後已全面翻新 IT 系統及改善資產管理。路透社
印航方面強調，公司私有化後已全面翻新 IT 系統及改善資產管理。路透社

然而，2012年該機停放於加爾各答機場後，未有出售、拆解或轉為零件，反而被長期棄置在機場偏遠角落。更離奇的是，它在航空公司的固定資產文件、折舊紀錄、保險清單、維護預測等文件中完全消失，彷彿「不存在」。

直到加爾各答機場官員最近要求航空公司移走閒置飛機，印航才展開內部調查，揭出多年文件缺失問題。

印航行政總裁威爾遜（Campbell Wilson）在內部備忘中表示，VT-EHH 在印度航空私有化前的多年，屢次被排除在固定資產名冊之外，最終導致飛機遭「遺忘」，甚至未有計入塔塔集團收購印航時的資產估值中。

他形容事件反映過去國營時期「結構文件管理混亂」，強調公司私有化後已全面翻新 IT 系統、改善資產管理、清理租賃紀錄和更新維修規範，以符合國際航空標準。

飛機或將「轉型」為餐廳　買家與售價未披露

據悉，該飛機現已被移送至拉賈斯坦邦，預計會改造成飛機主題餐廳。值得一提的是，另一架被同樣棄置的老舊機 VT-EGG 已經先一步被改裝為餐廳。

至於 VT-EHH 的買家及成交金額，印航並未公開。

事件曝光後引起航空界震撼，不少評論指，飛機能在文件中失蹤13年，反映資產管理及監督系統不足，若牽涉維修、保險或安全責任，後果恐更嚴重。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
6小時前
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
11小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
11小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
11小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
20小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
8小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT