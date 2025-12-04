澳洲男在歌劇院投影撐巴訊息被起訴 律師批「不合理限制自由」

一名男子今年10月在悉尼歌劇院前院投影支持巴勒斯坦的訊息，被控「散播廣告」及「在歌劇院內組織、促成或協助組織公共示威活動」兩項罪名，他拒絕認罪。律師表示，此案對於捍衛澳洲的言論自由有重大意義。

律師質疑罪名是否合憲

綜合外媒報道，50歲的福阿德·馬斯里（Fouad Masri）於今年10月11日，使用投影機在悉尼歌劇院前院南端的台階上投射了多條信息，包括「種族滅絕賠償」、「大屠殺賠償」、「民思（新南威爾斯州州長）停止支持種族滅絕」、「結束佔領」、「巴勒斯坦有權自衛」和「佔領就是恐怖主義」等。

目前澳洲法律對在悉尼歌劇院允許進行的活動有不少規定。路透社

馬斯里的律師稱人民應有權表達意見。（示意圖）路透社

馬斯里今天（4日）出庭受審，透過代表律師希爾（Bobby Hill）表示不認罪，案件將在明年2月繼續審理。法庭文件顯示，馬斯里被歌劇院人員勸阻後拆除了投影機和三腳架離開，警方隨後在附近街區將其攔下，並發出正式的驅離令，他已遵照執行。

另一位代表律師漢那（Nick Hanna）質疑馬斯里被控罪名的合憲性，認為這些「罪行」為自由增添不合理的限制。他強調案件與言論自由息息相關，批評馬斯里並不是唯一一個因「反對以色列在加沙的種族滅絕」以及「反對我國政府在種族滅絕中的共謀行為」而被起訴的人。「馬斯里先生通過為自己辯護，捍衛了所有澳洲人的公民自由，無論他們對巴勒斯坦問題有何觀點。」