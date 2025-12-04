關稅戰｜9家日企起訴美國政府促退回稅額 涉豐田通商、住友化學等

美國總統特朗普政府對多國商品加徵高額關稅，爭議持續發酵。據日本媒體報道，豐田通商、住友化學等至少9家日本企業旗下在美相關公司，近日已向美國國際貿易法院（CIT）提起訴訟，要求全額退還因特朗普高關稅政策而支付的關稅。此舉被指是為跟進美國聯邦最高法院正在審理的「對等關稅」合法性訴訟，提前保留退稅權利。

多家日企同步入稟 涵蓋汽車、化工、機械業

據日本共同社報道，已確認提訟的企業包括：豐田通商（Toyota Tsusho）、住友化學（Sumitomo Chemical）、理光（Ricoh）、橫濱橡膠（Yokohama Rubber）、牛尾電機（Ushio）、日本礙子（NGK Insulators）、川崎摩托（Kawasaki Motors）、山崎馬紮克（Yamazaki Mazak）、Proterial（原日立金屬）。

報道指，其他日企亦正研究加入同類訴訟，形成跨行業集體行動。

原告質疑IEEPA徵稅合法性 恐最高院判決後仍無退稅

原告方主張，特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）以「國家緊急狀態」名義徵收關稅，做法屬越權、違法；而其他依據不同法律徵收的關稅則不在是次爭議範圍內。

起訴書指出，即使最高法院日後裁定特朗普關稅違法，關稅未必會自動退還，因此企業必須先提出民事訴訟，確保退稅權益。

專家表示，即便法院最終命令退稅，相關程序甚為複雜，需逐宗審核，可能耗費多年才能完成，企業資金壓力難以在短期內得到紓緩。

訴訟潮擴大 美企亦加入求退稅

美國企業亦加入這股控訴潮，包括會員制零售巨頭開市客（Costco）等數十家公司，同樣要求退回關稅，反映特朗普關稅政策在工商界累積的成本與不滿程度。

最高法院審核總統徵稅權限 結果牽動全球供應鏈

訴訟均在最高法院於11月5日舉行口頭辯論後提出。法院焦點是 IEEPA 是否賦予總統徵收關稅的權力。判決結果將牽動多個問題，包括美國總統在貿易政策上的權限範圍、美企及外企的關稅負擔，以及國際供應鏈與跨國貿易成本。

目前最高法院未公布判決時間。