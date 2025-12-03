Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬航MH370｜ 水下探測公司事隔7年再試尋殘骸 曾歷兩次搜索失敗

更新時間：13:12 2025-12-03 HKT
發佈時間：13:12 2025-12-03 HKT

馬來西亞交通部周三宣布，水下探測公司「海洋無限」將於本月30日重啟搜尋馬航MH370航班客機殘骸工作。

2014年3月8日，原定從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京的馬航MH370航班客機失聯，機型為波音777，機上載有239人。經過近一年調查，馬來西亞民航局於2015年1月29日宣布該航班客機失事，並推定機上所有人員遇難。

海洋無限公司曾於2018年兩次搜尋MH370，最終都以失敗告終。直至去年3月5日，海洋無限公司CEO普朗克特受訪時承認，該公司仍然懷有找到MH370殘骸目標，公司5年來持續與技術專家合作，如今有信心重新開始對MH370的搜尋工作。

「無發現無收費」原則展搜索

2024年12月13日，馬來西亞內閣在會議上同意海洋無限公司在南太平洋一處1.5萬平方公里面積的水域，繼續以「無發現無收費」的原則展開搜索。同月20日，馬來西亞交通部原則上同意恢復對MH370的搜索工作。

公開資料顯示，相較於2018年搜尋，是次搜尋任務將在範圍精確性、艦隊規模，以及技術方面均有顯著提升，探索MH370的區域已大幅縮減至原先範圍的13.4%，包括此前從未涉足的潛在地帶。

