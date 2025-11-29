烏克蘭反貪｜澤連斯基痛失左右手葉爾馬克 和平談判增變數

烏克蘭總統澤連斯基左右手葉爾馬克（Andriy Yermak）在國內的肅貪調查下請辭，成為俄烏開戰以來基輔最大人事震盪。葉爾馬克是烏方首要和平談判代表，美媒分析認為，他下台勢必衝擊美、烏與歐洲新一輪外交努力。

主導反制特朗普方案

上周特朗普政府一份「28點俄烏和平方案」曝光，因內容被認為太偏袒俄國而引發烏克蘭與歐洲譁然。據報道，是葉爾馬克主導以巧妙方式反制特朗普方案。

《華爾街日報》指出，在烏克蘭的國營核能公司爆出1億美元回扣醜聞後，幾周以來已不斷有聲音要求葉爾馬克下台。

葉爾馬克在澤連斯基從政前就是他的密友與心腹，兩人於2010年代初期、仍在演藝圈時相識，當時澤連斯基是喜劇演員兼電視台首席製作人，葉爾馬克則是娛樂圈律師。澤連斯基2019年贏得總統選舉後，葉爾馬克成為他的高級顧問，2020年2月再拔擢為總統幕僚長。

拜登政府稱他為「操盤手」

俄國侵烏前，烏克蘭傳《基輔郵報》（Kyiv Post）就形容葉爾馬克是「貪戀權力且不擇手段的政治人物」。2022年2月底俄國開戰之初，葉爾馬克排擠其他對手，讓自己成為烏克蘭與美國之間的主要聯絡人。一名前美方官員透露，因葉爾馬克的手深入烏克蘭政府各方面，當時拜登政府內部稱他為「操盤手」。

西方官員指出，在某些議題上，葉爾馬克的談判確實有效。例如當拜登團隊不願提供M1戰車等武器時，是葉爾馬克策動媒體攻勢，使白宮改變了立場。但歐美政府的幕僚有時很受不了葉爾馬克一些欲迫使俄國接受、有利烏克蘭的和平內容。

烏克蘭肅貪調查人員表示，涉貪集團要求在國營核能巨頭的合約內收取高達15%回扣，相關合約涉保護電廠免受俄國攻擊的防護設施。肅貪人員在15個月調查期間蒐集到1000小時的電話監聽內容，54歲的葉爾馬克雖然仍未成為被告，但他已成為因調查而去職的烏國最高層級官員。

烏克蘭非政府組織「反貪行動中心」（Anticorruption Action Center）執行董事卡倫紐克（Daria Kalenyuk）表示，她擔心若葉爾馬克繼續參與和平談判，恐不再從「為烏克蘭人民爭取最佳策略」的角度出發，而是「如何利用談判保護自身」。

已遭赴美代表團除名

Axios新聞網引述兩名烏克蘭官員表示，葉爾馬克原訂29日前往美國邁阿密，與特朗普特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）就和平方案會談，盼在對方赴莫斯科會晤俄國總統普京前敲定美烏共識，但現在赴美的烏方代表團成員已不包括葉爾馬克。

烏克蘭另一重要談判代表、國安與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）也捲入貪腐調查被問話，但他還在烏克蘭的談判團隊內。調查人員公布的證據顯示，烏梅洛夫曾替一名軍用防彈衣承包商遊說，相關防彈衣卻沒通過品質檢測。