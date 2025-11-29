美打擊毒船內幕曝光 傳防長下格殺令 美軍二度攻擊炸死倖存者

美國《華盛頓郵報》周五引述知情人士報道，美國總統特朗普政府9月2日針對千里達對開海面疑似毒船展開軍事行動、發動首波攻擊時，監督該次行動的特戰指揮官為遵從國防部長赫格塞思的口頭指示，下令進行第2次打擊，2名倖存者隨後被炸得粉碎。其中一名知情人士說，赫格塞思的命令是「殺死所有人」。另一方面，《紐約時報》指，特朗普上周五曾與委內瑞拉總統馬杜羅通話，商討在美國會晤的可能性。

華郵引述2名知情人士指，在9月2日的打擊行動中，美方監視飛機追蹤一艘船的時間越久，指揮中心的情報分析員就越相信船上11人正運載毒品，赫格塞思下達口頭指令後，一枚導彈呼嘯而過，擊中船隻，整艘船陷入火海。

美軍打擊疑似毒船行動中，傳出要執行防長的格殺令，殺死船上所有人。路透社

在美軍攻擊疑似毒船行動中，赫格塞思被傳曾下達格殺令。路透社

美航母福特號戰鬥群正在加勒比海部署。路透社

美軍戰機在福特號上進行飛行訓練。路透社

指揮官透過無人機直播畫面觀察數分鐘，卻在濃煙散去時驚見2名生還者。為遵從赫格塞思的口頭指示，指揮官下令進行第2次打擊，2人最終在水中遭炸死。

The Intercept最先報道有生還者在第2次打擊中喪命。4名直接知情人士向華郵表示，隸屬美國聯合特種作戰司令部（JSOC）指揮的菁英反恐小組海豹6隊領導該次攻擊，時任JSOC司令布拉德利（Frank M. Bradley）則在北卡羅來納州布拉格堡負責監督行動。

未公開格殺影片

2名知情人士透露，布拉德利在安全電話會議上表示，生還者仍是合法目標，因為他們理論上可能呼叫其他毒販前來接應他們及其貨物，並下令執行第2次打擊，以履行赫格塞思的格殺令。總統特朗普當晚發布經過刪減的29秒影像，顯示無人機監視攻擊過程，但未包含隨後對生還者的第2次攻擊。

一名觀看直播的知情人士指，如果公開當時2名生還者被擊斃的影片將震驚外界。

布拉德利6月即獲提名晉升上將並派任美國特種作戰司令部（USSOCOM）司令，10月3日正式接任，統管軍中各精英單位。

赫格塞思的命令過去從未被揭露，令這場針對疑似毒船的致命扛擊行動增添新的爭議。3名知情人士指出，作戰規範在此次事件後已調整為「若疑似毒販倖存，應予救援」。目前尚不清楚此規範何時、由誰人下達。

法律專家：或構成戰爭罪行

五角大樓首席發言人帕內爾發聲明回應表示：「這整個敘述完全不實，瓦解毒品恐怖主義和保護國土免受致命毒品侵害的行動，取得壓倒性成功。」

法律專家則指，這可能構成潛在戰爭罪行，因為相關法例保護毫無還擊之力的人。

另一方面，《紐約時報》周五引述多名知情人士報道，總統特朗普上周曾與委內瑞拉總統馬杜羅通話，雙方討論在美國會面的可能性。但報道同時指出，目前尚無2人會面的具體計劃。