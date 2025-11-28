美國民警衛兵遇襲亡 特朗普啟動19國綠卡審查

美國總統特朗普周四公布，在白宮附近遭槍擊的2名國民警衛軍之一的（Sarah Beckstrom）傷重不治，而另一人正在與死神搏鬥。特朗普同時指示移民局針對19個受關注國家的綠卡（永久居留）持有人啟動全面審查。

特朗普向美軍發表感恩節視訊講話時公布貝克斯特羅姆死訊，形容貝克斯特羅姆是「備受尊敬、年輕有為的人」，並表示另一名年輕人、24歲的沃爾夫（Andrew Wolfe）正在與死神搏鬥，情況非常糟糕。

相關新聞：

美2名國民警衛軍白宮附近遭槍擊 疑犯為阿富汗公民已落網

貝克斯特羅姆不幸傷重死亡。路透社

特朗普向美軍發表感恩節視訊講話時，公布貝克斯特羅姆死訊。法新社

特朗普指示移民局針對19個受關注國家的綠卡（永久居留）持有人啟動全面審查。法新社

美國公民及移民服務局局長埃德洛周四在社交媒體上發聲明說，特朗普已指示該局對來自美國政府所稱「受關注國家」的綠卡持有者，嚴格地重新審查。

涉緬甸、伊朗、古巴及委內瑞拉等國

當被問及哪些國家被列為「受關注國家」時，公民及移民服務局援引一份6月發布的總統公告。根據該公告，美國白宮以「國家安全」等為由，宣布對阿富汗、緬甸、乍得等12國公民實施全面入境限制，並局部限制布隆迪、古巴、海地、伊朗及老撾等7國公民入境美國。受到限制國家還包括伊朗、委內瑞拉、塞拉利昂及土庫曼等。

當局表示，周三（26日）在華盛頓涉嫌槍擊2名國民警衛隊軍的一名阿富汗移民，是2021年透過一項重新安置計畫進入美國。事發後數小時，美國國籍及移民局（USCIS）宣布，立即、無限期暫停所有與阿富汗國民相關的移民申請。

國土安全部周四表示，特朗普政府將把範圍擴大至審查所有拜登政府時期獲准的庇護案件。

FBI：啟動恐怖主義調查

聯邦調查局周四搜查華盛頓州和聖迭戈多處房產，進行恐怖主義調查。FBI局長帕特爾在華府的記者會上說，調查人員從嫌犯位於華盛頓州的住處沒收多項電子設備，包括手機、筆記型電腦及iPad，並查問嫌犯親屬。

司法部長邦迪表示，政府計劃以恐怖主義罪名起訴槍手，並尋求至少終身監禁的刑罰。槍手面臨3項持械意圖殺人罪及一項在暴力犯罪期間持有槍械罪的指控，在其中一名國民警衛軍傷重不治後，槍手會被以一級謀殺罪起訴。

嫌犯曾在阿富汗與美方夥伴合作

當局已公布犯嫌是29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），他與妻子和5個孩子住在華盛頓州。拉坎瓦爾在與警方交火時受傷，隨後被捕。

帕特爾表示，拉坎瓦爾過去在阿富汗戰爭期間，曾與美方夥伴合作。

拉坎瓦爾是在2021年依據「歡迎盟友行動」入境美國。這項前總統拜登執政時期的計劃，旨在安置於阿富汗戰爭期間協助美軍、在塔利班組織奪權後擔心遭報復的數以千計阿富汗人。