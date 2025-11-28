泰國南部洪災慘況曝光 女睹母淹死塞冰箱 自己漂浮雪櫃四日終獲救

泰國南部受連場暴雨侵襲，多地爆發嚴重洪災，其中宋卡府合艾（Hat Yai）災情最為嚴峻，大量民居被洪水淹沒，救援隊連日奔赴災區。近日一則母女在漂浮雪櫃中求生的悲痛故事曝光，震撼泰國社會。

綜合泰媒報道，來自普吉府志工隊「สารสินทีม」的救援人員瓦拉帕少尉（ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ บุญจันทร์）分享，他們在合艾附近 Ban Phru 村進行搜索時，在一片漆黑的洪流中，以手電筒逐戶尋找受困居民。期間，他們發現一個漂浮於急流中的冰箱，微弱燈光下，一名年約50歲的婦人虛弱地舉手示意求救。

志工上前後赫然發現，冰箱內只有她一人仍然生還，而她的已溺斃多時。由於洪水深至胸口，環境惡劣無法妥善安置遺體，該名婦人只能將媽媽的遺體放入冰箱內保存，而她就這樣在水中掙扎等候救援，長達四天。

瓦拉帕少尉指，另一住戶——一名年邁婦人——因站立不穩倒在積水中溺斃，其家人亦無奈把遺體放進仍然漂浮的雪櫃中，以免遺體遭洪水沖走。他形容現場所見「令人鼻酸」，並難掩自責，表示「痛心自己來得太遲」。

救援隊隨後成功救出冰箱內的女子，將她從胸口深的洪水中帶離。多名前線人員形容，今次合艾洪災的規模與破壞力「前所未見」，累積的傷亡恐怕較往年更為嚴重。

當地流出的片段顯示，洪水至今日仍未完全退去，不少居民被迫困在家中，部分更無法取得乾淨飲用水或糧食。救援隊正日夜搜救，並呼籲居民保持警覺，避免前往危險區域。

合艾作為泰國南部主要城市，多次遭逢水患，但今次洪災規模罕見，引起當局高度關注。